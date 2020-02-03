شؤون فلسطينية

نقابات عمال فلسطين: الحركة تبحث الخطوات الكفاحية الرافضة لـ (صفقة القرن)

نقابات عمال فلسطين: الحركة تبحث الخطوات الكفاحية الرافضة لـ (صفقة القرن)
الرئيس الأمريكي ترامب ومستشاره كوشنير
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين: شاهر سعد: إن الحركة العمالية، تبحث الخطوات الكفاحية الرافضة لـ (صفقة القرن) التزاماً بموقف الرئيس محمود عباس.

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، بأن الحركة النقابية والعمالية، تبحث إمكانية تنظيم الفعالية بشكل موحد ما بين الاتحادات والنقابات أو الحركة العمالية بشكل منفصل.

وأعلن سعد عن التواصل مع النقابات والاتحادات العمالية حول العالم؛ لحشد الرأي العمالي ضد (صفقة القرن) منوهاً في الإطار إلى فعالية حاشدة يوم الأربعاء ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل تنديدا بالصفقة.

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