محافظة رام الله والبيرة تُطلق سلسلة فعاليات رفضاً لـ (صفقة القرن)



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن الفعالية الأولى ستنطلق غداً الثلاثاء، لإزالة أية إشارات، تشير إلى الخارجية الأمريكية المتمثلة بشاخصات (يو اس ايد) التي قدمت بعض المشاريع في مناطق الضفة، واستبدال هذه الإشارات بعبارات تسقط (صفقة القرن).



كما أشار بكر إلى فعالية كفاحية أخرى، الأربعاء المقبل؛ لتحدي إجراءات الاحتلال بحق أهالي قرية دير نظام قرب رام الله، وكسر سياسة العقاب الجماعي بحقهم.



وأوضح بأن الفصائل والقوى، تعد لكسر سياسة الاحتلال بفرض الأمر الواقع في المناطق المصنفة (ج) وتعزيز وجود أبناء شعبنا، باعتبار أنها أراضٍ فلسطينية خالصة، كما تم الاتفاق على تصعيد المقاومة الشعبية، يوم الجمعة المقبل في المسيرات الرافضة للجدار والاستيطان.



وتترافق هذه الخطوات الكفاحية، حسب بكر، مع حملات مقاطعة شاملة للبضائع الإسرائيلية والأمريكية في السوق الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأعلن منسق القوى والفصائل في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر، عن سلسلة فعاليات جماهيرية، تأكيداً للموقف الفلسطينيالرافض لما تسمى (صفقة القرن).