الاحتلال يعتدي على سيدات ويعتقل إحداهن بالقدس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على نساء فلسطينيات، أثناء تواجدهن أمام مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتقلت إحداهن وهي المرابطة منتهى إمارة.



واستدعت قوات الاحتلال عدداً من المرابطات؛ لتسليمهن قرارات الإبعاد عن الأقصى، إلا أنه تبين بأنه لا يوجد قرارات بالإبعاد بحقهن بعد، ولكنهم أجلوا تسليم القرارات حتى يوم الغد، ثم أخذ الجنود والمستوطنون باستفزازهن وشتمهن، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وقام جنود الاحتلال، بالاعتداء على المرابطة إمارة بالضرب والشتم، ثم قاموا باقتيادها إلى سجن (المسكوبية) في مدينة القدس.



والمرابطة إمارة أم لستة أبناء، واعتقلت عدة مرات، وصدر بحقها قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى، وهي ابنة شقيقة الشيخ رائد صلاح.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الفتى حبيب أبو شوشة، واقتادته لمخفر الشرطة في باب الأسباط، قبل أن تطلق سراحه لاحقاً،

كما اقتحمت طواقم الحجوزات، برفقة شرطة الاحتلال، منازل المواطنين في حي بئر أيوب ببلدة سلوان.