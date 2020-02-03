عربي

نائب أردني يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

نائب أردني يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية
البرلمان الاردني
رام الله - دنيا الوطن
ثمّن النائب في البرلمان الأردني، خليل عطية، حنكة الرئيس محمود عباس وحكمته في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفض (صفقة القرن) والعمل على خلق حالة من الرفض العربي لها.

وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، موقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية والذي عبر عنه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير خارجيته أيمن الصفدي في اجتماع الجامعة العربية أو في مجلس النواب.

ودعا مجلس النواب الأردني خلال جلسة عقدها أمس البرلمان العربي لعقد اجتماع في العاصمة الأردنية عمان السبت المقبل، لبحث تداعيات (صفقة القرن) موجهاً دعوة رسمية للشعوب والبرلمانات الأوروبية والعالمية والإسلامية لحشد موقف موحد ضد هذه الصفقة.

وأكد مجلس النواب على رفض (صفقة القرن)، ودعم القضية الفلسطينية إلى جانب بحث إبطال اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي وإيقاف كافة أشكال التطبيع معه، وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن.

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