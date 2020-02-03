نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (19) مواطناً من الضفة بينهم شقيقان وفتية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين (19) مواطناً من الضفة بينهم شقيقان وفتية.



وقال نادي الأسير في بيان له، إن ستة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في محافظة رام الله والبيرة وتركزت في بلدة سلواد وهم: عادي محمد أبو عادي (25 عاماً) من بلدة كفر نعمة، ومحمد باسم حماد (22 عاماً)، وعبد الحافظ عطا الله حامد (40 عاماً)، وآدم فتحي حامد (25 عاماً)، وأمير دعاس (25 عاماً) وهم من بلدة سلواد، ومهند شوابكة (25 عاماً) وهو أسير سابق، ونجل الأسير عبد الباسط شوابكة، وهو محكوم بالسجن لمدة (30) عاماً.



ومن قلقيلية اعتقل الاحتلال المواطنين مجدي جميل داود (20 عاماً)، وشقيقه جمال (23 عاماً)، إضافة إلى ثلاثة مواطنين آخرين من جنين وهم: عمر نايف جرار، ومحمد وليد جرار، ونور محمد لحلوح، وهو شقيق الشهيد مجد لحلوح.



فيما جرى اعتقال لمواطنين من بيت لحم وهما: نصري بلال عايش، وعماد مسالمة، وفتى من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، وهو نديم هيثم الصليبي.



يُضاف إلى المعتقلين المواطنين كنعان خطاطبة، ومعروف نايف أبو السعود حنني وهما من بلدة بيت فوريك قضاء نابلس، ومواطنين جرى اعتقالهم من مخيم قلنديا وهما: ناصر أبو زيدية، ومحمد علي مطير، علاوة على الفتى حبيب أبو شوشة من القدس.



يُشار إلى أن سلطات الاحتلال، اعتقلت مساء أمس أربعة أطفال من بلدة سلوان في القدس وهم: موسى ناصر، وإبراهيم الرازم، وعبد الله سرندح، وتيسير عبد النبي، إضافة إلى الفتى حسن زيات (15 عاماً)، اُعتقل أمس من أمام حاجز قلنديا العسكري، وثلاثة مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم من الخليل بينهم صحفي وفتى.