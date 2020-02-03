السعود: طالبنا الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي لأنه غير مرغوب به

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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خاص دنيا الوطن

أكد رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، يحيى السعود، أن المجلس طالب الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، موضحًا أن هذا السفير أصبح غير مرغوب فيه في المملكة.



وقال السعود لـ"دنيا الوطن": إن العلاقة الأردنية- الإسرائيلية في أسوأ أحوالها، لذا لا بد من استغلال تراجع هذه العلاقات، وطرد السفير الإسرائيلي، مُعربًا عن أمله بأن تُلبي الحكومة طلب النواب بطرد السفير.



وأوضح أن المؤامرة ليست على الشعب الفلسطيني فقط، وإنما أيضًا على الشعب الأردني، في عدة قضايا منها الحدود، وضم الأغوار، والوصاية الهاشمية، التي يتهددها الخطر الآن، كل هذه تُهدد المملكة، وعلى الجميع أن يعرف ذلك، ولا بد من مواقف قوية ورادعة.



وطالب السعود بضرب الاحتلال الإسرائيلي بالمقاومة بكافة أشكالها، بما فيها المقاومة المسلحة، خصوصًا بعد مرحلة مفاوضات، دامت 27 عامًا وباءت بالفشل، متابعًا: "لم يبق أمامنا سوى خيار المقاومة، فهي الخيار الاستراتيجي للأمتين العربية والإسلامية، وبذلك تُحرر الأوطنان، وليس عبر المفاوضات".



وأشار السعود إلى أن المقاومة مشروعة للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال، ولكن القانون الدولي يكيُل بمكيالين، لذا المقاومة التي بيدنا الآن يجب أن تتطور سواءً الشعبية أو العسكرية أو الإعلامية أو حتى طرد السفراء الإسرائيليين من العواصم العربية والإسلامية.