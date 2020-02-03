نتنياهو يصل إلى أوغندا للقاء الرئيس موسيفيني

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى أوغندا، على رأس موفد مكون من 45 شخصاً، حيث سيلتقي الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني.



وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "وصلت قبل لحظات إلى مطار عنتيبي بأوغندا، حيث استقبلني رئيس الوزراء أوغندي روهوكانا روغوندا، بحضور حرس شرف وراقصات أوغنديات".



وأضاف: "سألتقي بعد قليل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في مقر الرئاسة".



وتتحدث بعض التقارير الإخبارية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن هذه الزيارة، تندرج في إطار مساعي رئيس الوزراء؛ لفتح سفارة أوغندية في القدس، كما سيجتمع مع زعماء أفارقة آخرين.



وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبيل إقلاع الطائرة عن أمله في أن يزف أخباراً سارة لإسرائيل هذا المساء، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطن