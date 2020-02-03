دولي

نتنياهو يصل إلى أوغندا للقاء الرئيس موسيفيني

نتنياهو يصل إلى أوغندا للقاء الرئيس موسيفيني
نتنياهو عند وصوله إلى أوغندا
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى أوغندا، على رأس موفد مكون من 45 شخصاً، حيث سيلتقي الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "وصلت قبل لحظات إلى مطار عنتيبي بأوغندا، حيث استقبلني رئيس الوزراء أوغندي روهوكانا روغوندا، بحضور حرس شرف وراقصات أوغنديات". 

وأضاف: "سألتقي بعد قليل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في مقر الرئاسة".

وتتحدث بعض التقارير الإخبارية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن هذه الزيارة، تندرج في إطار مساعي رئيس الوزراء؛ لفتح سفارة أوغندية في القدس، كما سيجتمع مع زعماء أفارقة آخرين.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبيل إقلاع الطائرة عن أمله في أن يزف أخباراً سارة لإسرائيل هذا المساء، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

&#34;الدفاع&#34; التركية: ارتفاع عدد قتلى جنودنا من القصف السوري بإدلب إلى ستة

"الدفاع" التركية: ارتفاع عدد قتلى جنودنا من القصف السوري بإدلب إلى ستة

الصين تكشف عن رقم قياسي جديد للوفيات المؤكدة بـ (كورونا) وتطالب بأقنعة واقية

الصين تكشف عن رقم قياسي جديد للوفيات المؤكدة بـ (كورونا) وتطالب بأقنعة واقية

نتنياهو يتوجه إلى أوغندا على رأس وفد مكون من 45 شخصاً

نتنياهو يتوجه إلى أوغندا على رأس وفد مكون من 45 شخصاً

للمرة الأولى منذ استلام منصبه.. نفتالي بينت يتوجه للولايات المتحدة

للمرة الأولى منذ استلام منصبه.. نفتالي بينت يتوجه للولايات المتحدة

رشيدة طليب تشعر بالندم بسبب هيلاري كلينتون

رشيدة طليب تشعر بالندم بسبب هيلاري كلينتون

الكشف عن تفاصيل جديدة حول منفذ عملية الطعن في لندن

الكشف عن تفاصيل جديدة حول منفذ عملية الطعن في لندن

تبادل الاتهامات بين ترامب وأشد منافسيه بالحزب الديمقراطي

تبادل الاتهامات بين ترامب وأشد منافسيه بالحزب الديمقراطي

أمريكا: الصين لم تقبل عروضنا للمساعدة في مكافحة (كورونا)

أمريكا: الصين لم تقبل عروضنا للمساعدة في مكافحة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش: نُثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لـ (صفقة القرن)

الهباش: نُثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لـ (صفقة القرن)

مستوطنون يعتدون بالضرب على عائلة في تل الرميدة بالخليل

مستوطنون يعتدون بالضرب على عائلة في تل الرميدة بالخليل

نقابات عمال فلسطين: الحركة تبحث الخطوات الكفاحية الرافضة لـ (صفقة القرن)

نقابات عمال فلسطين: الحركة تبحث الخطوات الكفاحية الرافضة لـ (صفقة القرن)

محافظة رام الله والبيرة تُطلق سلسلة فعاليات رفضاً لـ (صفقة القرن)

محافظة رام الله والبيرة تُطلق سلسلة فعاليات رفضاً لـ (صفقة القرن)

الاحتلال يعتدي على سيدات ويعتقل إحداهن بالقدس

الاحتلال يعتدي على سيدات ويعتقل إحداهن بالقدس

تشريعي غزة يُشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية

تشريعي غزة يُشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (19) مواطناً من الضفة بينهم شقيقان وفتية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (19) مواطناً من الضفة بينهم شقيقان وفتية

المرصد لحكومة اشتية: حماية مزارعي الخيار يُفشل عقوبات نفتالي بنيت

المرصد لحكومة اشتية: حماية مزارعي الخيار يُفشل عقوبات نفتالي بنيت

منوعات

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

رسالة من ناهد السباعي إلى &#34;زلابية&#34;.. بماذا وعدتها؟

رسالة من ناهد السباعي إلى "زلابية".. بماذا وعدتها؟

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح &#34;ذا فويس كيدز&#34; لهذا السبب

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح "ذا فويس كيدز" لهذا السبب

ممثلة تركية شهيرة تُصبح &#34;تريند&#34; بعد تسريب صور فاضحة لها

ممثلة تركية شهيرة تُصبح "تريند" بعد تسريب صور فاضحة لها

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل &#34;بافتا أووردز&#34;

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل "بافتا أووردز"

عربي

وزير الخارجية السعودية: مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية السعودية: مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

الكشف عن مبادرة عربية لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وإيران

الكشف عن مبادرة عربية لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وإيران

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين