"الدفاع" التركية: ارتفاع عدد قتلى جنودنا من القصف السوري بإدلب إلى ستة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك إلى ستة، جراء هجوم للقوات السورية، يوم أمس في مدينة إدلب السورية.



وأكدت الوزراة في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، أننا "مازلنا نواصل قصف المواقع السورية في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس".



وكانت وزارة الدفاع الروسية، كشفت تفاصيل حول حيثيات القصف، الذي تعرضت له قوات تركية في إدلب السورية الليلة الماضية.



وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا في بيان له صباح اليوم: إن وحدات من القوات التركية، قامت بتحركات داخل منطقة إدلب لخفض التصعيد في ليلة الثاني إلى الثالث من شباط/ فبراير دون إخطار الجانب الروسي، وتعرضت لإطلاق نار من القوات الحكومية السورية، استهدف الإرهابيين في المنطقة الواقعة غرب بلدة سراقب.



وتابع البيان: أنه حسب المعلومات المتوفرة، أصيب عدد من العسكريين الأتراك بجروح، مضيفاً أن القوات الروسية والقيادة التركية على تواصل مستمر عبر قنوات منع الصدامات، وتم اتخاذ إجراءات لنقل المصابين إلى الأراضي التركية.



وأشار البيان إلى أن الأجواء فوق منطقة إدلب لخفض التصعيد تراقبها القوات الجوية الفضائية الروسية باستمرار، وأن الطائرات الحربية التركية، لم تخرق الحدود السورية، كما لم يتم تسجيل ضربات ضد مواقع القوات السورية.



وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أربعة جنود أتراك، وإصابة تسعة آخرين، بقصف لقوات الجيش السوري في ريف إدلب، مشيرة إلى أن "القوات السورية نفذت القصف، رغم إخطارها بمواقع تمركز القوات التركية مسبقاً".



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الحادث، إن أنقرة ردت بتحييد عشرات الجنود السوريين، واستهداف عشرات المواقع بالقصف المدفعي والجوي، محذراً من مواصلة الرد وعمليات الجيش التركي في سوريا.

رام الله - دنيا الوطن