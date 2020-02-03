وزير الخارجية السعودية: مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني





وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين،

في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة السعودية: "إننا مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والمملكة وقفت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسس".



وأضاف بن فرحان: أن الرياض متمسكة بحل عادل يكفل حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، دعم أي جهود دولية لحل القضية الفلسطينية، وصولاً إلى سلام شامل، كما أكد دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بالحلول المستندة إلى القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.



وانطلق اليوم في جدة، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي، الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، من أجل بحث موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأمريكية (صفقة القرن).



وأكدت المنظمة موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله، حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطندعت المملكة العربية السعودية، الدول الإسلامية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.