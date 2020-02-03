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شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة تُتلف كميات من المزروعات المصابة بمبيدات الاحتلال السامة

"الزراعة" بغزة تُتلف كميات من المزروعات المصابة بمبيدات الاحتلال السامة
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت وزارة الزراعة، بغزة، كميات جديدة من المزروعات المصابة بالمبيدات السامة، التي يقوم الاحتلال برشها على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان عبر (فيسبوك)، أن عمليات الاتلاف الجديدة، جرت شرق محافظة خانيونس، مشيرة إلى أنها بصدد عقد مؤتمر صحفي بالخصوص، حول تداعيات تعمد الاحتلال رش المبيدات السامة شرق قطاع غزة، وذلك غداً ظهراً أمام منظمة (الفاو) خلف قصر الحاكم بغزة.

وكانت وزارة الزراعة، قدرت قبل أسبوع قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمحاصيل الزراعية، نتيجة تعرضها للمبيدات السامة، بـ (مليون وربع المليون دولار) مبينة أن مجموع مساحة الأراضي الزراعية التي تضررت محاصيلها الزراعية، أكثر من (2000 دونم)، علماً أن هذه القيمة والمساحة مرشحتان للزيادة مع استمرار الاحتلال في جريمته وتداعياتها.

ودانت الزراعة الجريمه البشعة والمستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق القطاع الزراعي والمزارعين الفلسطينيين، مجددة مطالبتها للمنظمات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات العربية، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، القيام بجولات ميدانية على الأراضي الزراعية، للوقوف على حجم الأضرار الزراعية التي تسبب بها الاحتلال للمزارعين، والخسائر التي ألحقها بهم، وتوثيقها عن قرب بالصوت والصورة.








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