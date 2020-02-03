الاحتلال يُبعد موظفاً عن الأقصى بحجة التحريض على "الفجر العظيم"



وكانت قوات الاحتلال، استدعت زغير الأسبوع الماضي، وحققت معه بدعوى أنه يدعو المصلين إلى المشاركة في حملة "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى.



وقررت قوات الاحتلال حينها، إبعاد الزغير أسبوعاً عن الأقصى، لتقوم اليوم بتسليمه قرار إبعاد لمدة 6 أشهر.

رام الله - دنيا الوطناقتحم 140 مستوطناً إسرائيلياً، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الاثنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 44 مستوطناً و85 طالباً يهودياً يرافقهم 11 موظفاً وضابطاً من حكومة الاحتلال، نفذوا جولات استفزازية في باحاته، خصوصاً مصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).وفي سياق متصل، أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مسؤول قسم النظافة في المسجد الأقصى، رائد زغير عن المسجد لمدة 6 أشهر.