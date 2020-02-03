واعد للأسرى: الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو الانفجار والمواجهة الحتمية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت جمعية (واعد) للأسرى والمحررين، أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال، تتجه نحو الانفجار والمواجهة الحتمية مع السجان، في ظل الجرائم الكبيرة المتواصلة بحق الأسيرات والأطفال.



وقالت الجمعية، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن الواجب الشرعي والأخلاقي والوطني، يحتم على كل أصحاب الضمائر الحية، وكل من له علاقة بالتدخل الفوري والعاجل؛ لوقف الاستفراد بأطفالنا ونسائنا في سجون الاحتلال، ونستصرخ فيكم كرامتكم وعزتكم، بأن تنتفضوا للدفاع عما تبقى لنا من كرامة وعزة".



ودعت الجمعية، لتشكيل أكبر حالة إسناد شعبي ورسمي لقضية الأسرى، وعلى رأسهم الأسيرات والأطفال، ودعم الخطوات النضالية، التي ستقوم بها الحركة الأسيرة في مواجهة السجان.