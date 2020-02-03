الأسير وليد دقة يُرزق بطفلته الأولى من نُطفة مُهرّبة

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رام الله - دنيا الوطن

رزق الأسير وليد دقة (58 عاماً) من بلدة باقة الغربية في أراضي عام 1948، اليوم الاثنين، بطفلته الأولى "ميلاد"، عبر نطفة مهربة من داخل سجنه.



وكان الأسير دقة، قد ارتبط بالناشطة في قضايا حقوق الإنسان، والأسرى سناء أحمد سلامة، داخل سجن (عسقلان) سنة 1999.



واعتقل دقة عام 1986، وحكم بالسجن 39 عاماً، أمضى منها إلى اليوم 34 عاماً.