شؤون فلسطينية

أمين سر فتح بـ"سلفيت" يوضح حقيقة وجود آلاف النساء العاملات بالمستوطنات

أمين سر فتح بـ"سلفيت" يوضح حقيقة وجود آلاف النساء العاملات بالمستوطنات
عمال في مستوطنات إسرائيلية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نفى أمين سر حركة (فتح) إقليم سلفيت، عبد الستار عواد، وجود خمسة آلاف امرأة عاملة بالمستوطنات في محافظة سلفيت، وذلك تعقيباً على ما جاء بالإعلام حول عدد العاملات في المستوطنات من المحافظة.

وأكد عواد في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن ما يدفع النساء للعمل في المستوطنات الإسرائيلية، هو الأوضاع القاسية والبطالة المتفشية في الشارع الفلسطيني، وسياسية الاحتلال الإسرائيلي بمنع الرجال من العمل داخل المستوطنات، مطالباً بضرورة توفير البديل الفلسطيني، وإيجاد فرص للعمل لهؤلاء النساء، ليتم حمايتهن وتأمين حياة كريمة لهن.

ووجه عواد، رسالة للإعلام الفلسطيني، بضرورة التحري الصحيح للمعلومة، وقال: "إنه تم فهم رسالة محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل، حول العاملات في المستوطنات، بلغ خمسة آلاف عاملة على مستوى الوطن، وليس من محافظة سلفيت".

أخبار ذات صلة

&#34;المالية&#34; تُصدر تنويهاً بشأن تسجيل رسوم دراسية من مستحقات الموظفين بـ (الإسلامية والإسراء)

"المالية" تُصدر تنويهاً بشأن تسجيل رسوم دراسية من مستحقات الموظفين بـ (الإسلامية والإسراء)

نقابة الصحفيين تستنكر استهداف الاحتلال للصحفيين

نقابة الصحفيين تستنكر استهداف الاحتلال للصحفيين

الهباش: نُثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لـ (صفقة القرن)

الهباش: نُثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لـ (صفقة القرن)

الأوقاف تُعلن أسماء الحجاج المتبقية من القرعة للمحافظات الجنوبية

الأوقاف تُعلن أسماء الحجاج المتبقية من القرعة للمحافظات الجنوبية

إصابة طفلتين في اعتداء للمستوطنين على عائلة في الخليل

إصابة طفلتين في اعتداء للمستوطنين على عائلة في الخليل

نقابات عمال فلسطين: الحركة تبحث الخطوات الكفاحية الرافضة لـ (صفقة القرن)

نقابات عمال فلسطين: الحركة تبحث الخطوات الكفاحية الرافضة لـ (صفقة القرن)

محافظة رام الله والبيرة تُطلق سلسلة فعاليات رفضاً لـ (صفقة القرن)

محافظة رام الله والبيرة تُطلق سلسلة فعاليات رفضاً لـ (صفقة القرن)

الاحتلال يعتدي على سيدات ويعتقل إحداهن بالقدس

الاحتلال يعتدي على سيدات ويعتقل إحداهن بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تستنكر استهداف الاحتلال للصحفيين

نقابة الصحفيين تستنكر استهداف الاحتلال للصحفيين

الهباش: نُثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لـ (صفقة القرن)

الهباش: نُثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لـ (صفقة القرن)

إصابة طفلتين في اعتداء للمستوطنين على عائلة في الخليل

إصابة طفلتين في اعتداء للمستوطنين على عائلة في الخليل

نقابات عمال فلسطين: الحركة تبحث الخطوات الكفاحية الرافضة لـ (صفقة القرن)

نقابات عمال فلسطين: الحركة تبحث الخطوات الكفاحية الرافضة لـ (صفقة القرن)

محافظة رام الله والبيرة تُطلق سلسلة فعاليات رفضاً لـ (صفقة القرن)

محافظة رام الله والبيرة تُطلق سلسلة فعاليات رفضاً لـ (صفقة القرن)

الاحتلال يعتدي على سيدات ويعتقل إحداهن بالقدس

الاحتلال يعتدي على سيدات ويعتقل إحداهن بالقدس

تشريعي غزة يُشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية

تشريعي غزة يُشكل لجنة لإعداد مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (19) مواطناً من الضفة بينهم شقيقان وفتية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (19) مواطناً من الضفة بينهم شقيقان وفتية

منوعات

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ&#34;المشرشفة&#34;.. والأخيرة ترد: &#34;غنم&#34;

جوزيف أبو فاضل يهاجم إليسا ويصفها بـ"المشرشفة".. والأخيرة ترد: "غنم"

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

رسالة من ناهد السباعي إلى &#34;زلابية&#34;.. بماذا وعدتها؟

رسالة من ناهد السباعي إلى "زلابية".. بماذا وعدتها؟

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح &#34;ذا فويس كيدز&#34; لهذا السبب

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح "ذا فويس كيدز" لهذا السبب

ممثلة تركية شهيرة تُصبح &#34;تريند&#34; بعد تسريب صور فاضحة لها

ممثلة تركية شهيرة تُصبح "تريند" بعد تسريب صور فاضحة لها

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل &#34;بافتا أووردز&#34;

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل "بافتا أووردز"

عربي

وزير الخارجية السعودية: مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية السعودية: مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

الكشف عن مبادرة عربية لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وإيران

الكشف عن مبادرة عربية لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وإيران

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين