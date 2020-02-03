أمين سر فتح بـ"سلفيت" يوضح حقيقة وجود آلاف النساء العاملات بالمستوطنات

عمال في مستوطنات إسرائيلية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

نفى أمين سر حركة (فتح) إقليم سلفيت، عبد الستار عواد، وجود خمسة آلاف امرأة عاملة بالمستوطنات في محافظة سلفيت، وذلك تعقيباً على ما جاء بالإعلام حول عدد العاملات في المستوطنات من المحافظة.



وأكد عواد في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن ما يدفع النساء للعمل في المستوطنات الإسرائيلية، هو الأوضاع القاسية والبطالة المتفشية في الشارع الفلسطيني، وسياسية الاحتلال الإسرائيلي بمنع الرجال من العمل داخل المستوطنات، مطالباً بضرورة توفير البديل الفلسطيني، وإيجاد فرص للعمل لهؤلاء النساء، ليتم حمايتهن وتأمين حياة كريمة لهن.



ووجه عواد، رسالة للإعلام الفلسطيني، بضرورة التحري الصحيح للمعلومة، وقال: "إنه تم فهم رسالة محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل، حول العاملات في المستوطنات، بلغ خمسة آلاف عاملة على مستوى الوطن، وليس من محافظة سلفيت".