هل اكتُشفت حالات مُصابة بفيروس (كورونا) بغزة.. وأين سيتم حجز المُصابين؟

تقرير تلفزيوني عن فيروس كورونا..



خاص دنيا الوطن - صلاح سكيكأكد مدير الطب الوقائي، بوزارة الصحة في قطاع غزة، مجدي ضهير، أنه لم يُكتشف أي حالة مُصابة بفيروس (كورونا) في القطاع.وقال ضهير لـ"دنيا الوطن": إنه لم تُسجل أي حالة في قطاع غزة، مبينًا أنهم لا يزالون يدرسون عدة خيارات؛ لتحديد نقطة علاجية، لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، إن وجدت مُستقبلًا.وأوضح، أن اللجنة المُكلفة بمتابعة هذا الملف، لم تُحدد لحد اللحظة، المستشفى أو المكان الذي ممكن أن تُحول إليه الحالات، وكل الخيارات مُتاحة، والمستشفى العسكري الجزائري شرقي خانيونس، أحد تلك الخيارات.وأشار ضهير إلى أنهم يتابعون كل القادمين من الصين، بما في ذلك التُجار، من خلال عزلهم في منازلهم، ويتم متابعتهم بشكل يومي؛ للتأكد من عدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم، ولكن لحد اللحظة لم تظهر أي حالة مرضية.ويواصل فيروس (كورونا) الانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان عن حالة طوارئ دولية للصحة العامة، حيث ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، أن عدد وفيات (كورونا) زاد بواقع 45 حالة بنهاية يوم السبت الماضي؛ ليصل العدد الإجمالي للضحايا لـ 304 أشخاص.وأضاف التلفزيون، أنه جرى تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالإقليم 13.700 شخص.وأعلنت مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، التي يعتقد أنها منشأ الفيروس عن 32 حالة وفاة جديدة و894 إصابة مؤكدة بالفيروس، وتوفي 224 شخصاً في ووهان بسبب الفيروس، الذي لا يعرف له علاج بعد.