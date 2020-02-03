مباشر | الزراعة الآمنة مشروع تنفذه جامعة الأزهر بغزة

شؤون فلسطينية

هل اكتُشفت حالات مُصابة بفيروس (كورونا) بغزة.. وأين سيتم حجز المُصابين؟

هل اكتُشفت حالات مُصابة بفيروس (كورونا) بغزة.. وأين سيتم حجز المُصابين؟
صورة من الصين التي ظهر فيها الفيروس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد مدير الطب الوقائي، بوزارة الصحة في قطاع غزة، مجدي ضهير، أنه لم يُكتشف أي حالة مُصابة بفيروس (كورونا) في القطاع.

وقال ضهير لـ"دنيا الوطن": إنه لم تُسجل أي حالة في قطاع غزة، مبينًا أنهم لا يزالون يدرسون عدة خيارات؛ لتحديد نقطة علاجية، لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، إن وجدت مُستقبلًا.

وأوضح، أن اللجنة المُكلفة بمتابعة هذا الملف، لم تُحدد لحد اللحظة، المستشفى أو المكان الذي ممكن أن تُحول إليه الحالات، وكل الخيارات مُتاحة، والمستشفى العسكري الجزائري شرقي خانيونس، أحد تلك الخيارات.

وأشار ضهير إلى أنهم يتابعون كل القادمين من الصين، بما في ذلك التُجار، من خلال عزلهم في منازلهم، ويتم متابعتهم بشكل يومي؛ للتأكد من عدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم، ولكن لحد اللحظة لم تظهر أي حالة مرضية.

ويواصل فيروس (كورونا) الانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان عن حالة طوارئ دولية للصحة العامة، حيث ذكر التلفزيون الرسمي الصيني، أن عدد وفيات (كورونا) زاد بواقع 45 حالة بنهاية يوم السبت الماضي؛ ليصل العدد الإجمالي للضحايا لـ 304 أشخاص.

وأضاف التلفزيون، أنه جرى تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالإقليم 13.700 شخص.

وأعلنت مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، التي يعتقد أنها منشأ الفيروس عن 32 حالة وفاة جديدة و894 إصابة مؤكدة بالفيروس، وتوفي 224 شخصاً في ووهان بسبب الفيروس، الذي لا يعرف له علاج بعد.

تقرير تلفزيوني عن فيروس كورونا..

 

أخبار ذات صلة

غزة: جاءت الكهرباء في غير معادها.. فخرجت عين الرضيع &#34;آدم&#34; من مكانها

غزة: جاءت الكهرباء في غير معادها.. فخرجت عين الرضيع "آدم" من مكانها

المرصد لحكومة اشتية: حماية مزارعي الخيار يُفشل عقوبات نفتالي بنيت

المرصد لحكومة اشتية: حماية مزارعي الخيار يُفشل عقوبات نفتالي بنيت

&#34;الزراعة&#34; بغزة تُتلف كميات من المزروعات المصابة بمبيدات الاحتلال السامة

"الزراعة" بغزة تُتلف كميات من المزروعات المصابة بمبيدات الاحتلال السامة

الاحتلال يُبعد موظفاً عن الأقصى بحجة التحريض على &#34;الفجر العظيم&#34;

الاحتلال يُبعد موظفاً عن الأقصى بحجة التحريض على "الفجر العظيم"

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الثلاثاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الثلاثاء

واعد للأسرى: الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو الانفجار والمواجهة الحتمية

واعد للأسرى: الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو الانفجار والمواجهة الحتمية

الأسير وليد دقة يُرزق بطفلته الأولى من نُطفة مُهرّبة

الأسير وليد دقة يُرزق بطفلته الأولى من نُطفة مُهرّبة

فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ 105 للمجلس الاقتصادي العربي

فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ 105 للمجلس الاقتصادي العربي

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرصد لحكومة اشتية: حماية مزارعي الخيار يُفشل عقوبات نفتالي بنيت

المرصد لحكومة اشتية: حماية مزارعي الخيار يُفشل عقوبات نفتالي بنيت

&#34;الزراعة&#34; بغزة تُتلف كميات من المزروعات المصابة بمبيدات الاحتلال السامة

"الزراعة" بغزة تُتلف كميات من المزروعات المصابة بمبيدات الاحتلال السامة

الاحتلال يُبعد موظفاً عن الأقصى بحجة التحريض على &#34;الفجر العظيم&#34;

الاحتلال يُبعد موظفاً عن الأقصى بحجة التحريض على "الفجر العظيم"

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الثلاثاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الثلاثاء

واعد للأسرى: الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو الانفجار والمواجهة الحتمية

واعد للأسرى: الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو الانفجار والمواجهة الحتمية

الأسير وليد دقة يُرزق بطفلته الأولى من نُطفة مُهرّبة

الأسير وليد دقة يُرزق بطفلته الأولى من نُطفة مُهرّبة

فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ 105 للمجلس الاقتصادي العربي

فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ 105 للمجلس الاقتصادي العربي

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

منوعات

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

رسالة من ناهد السباعي إلى &#34;زلابية&#34;.. بماذا وعدتها؟

رسالة من ناهد السباعي إلى "زلابية".. بماذا وعدتها؟

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح &#34;ذا فويس كيدز&#34; لهذا السبب

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح "ذا فويس كيدز" لهذا السبب

ممثلة تركية شهيرة تُصبح &#34;تريند&#34; بعد تسريب صور فاضحة لها

ممثلة تركية شهيرة تُصبح "تريند" بعد تسريب صور فاضحة لها

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل &#34;بافتا أووردز&#34;

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل "بافتا أووردز"

وسط غياب مُعظمهم.. هؤلاء الفنانون فقط رفضوا &#34;صفقة القرن&#34;

وسط غياب مُعظمهم.. هؤلاء الفنانون فقط رفضوا "صفقة القرن"

عربي

وزير الخارجية السعودية: مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية السعودية: مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

الكشف عن مبادرة عربية لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وإيران

الكشف عن مبادرة عربية لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وإيران

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين