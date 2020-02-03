فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ 105 للمجلس الاقتصادي العربي

شاركت دولة فلسطين، اليوم الاثنين، في أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ 105 للجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي إلى دولة قطر، وذلك في إطار التحضير للدورة الوزارية للمجلس، المقررة الخميس المقبل في الجامعة العربية.





وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع، الذي حضره الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي، وعدد من ممثلي وزارات الاقتصاد العربية، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد، رأفت ريان، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.





من جانبه، قال السفير علي: إن اللجنة تناقش على مدى يومين عدداً من الموضوعات المهمة يأتي في مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة والمقررة في آذار/ مارس المقبل، بالإضافة الى متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابقة والحالية، فيما يخص الجوانب الاقتصادية.





وتناقش اللجنة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة، التي عقدت في مالابو 2016، والإعداد للقمة في دورتها الخامسة، فيما يخص الجوانب الاقتصادية.





كما تناقش بنداً حول الاستثمار في الدول العربية، وآخر حول دور الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة والاستراتيجية العربية للسياحة والوضعية القانونية للتمديد للأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في لبنان العام الماضي، ووضع منظمة المرأة العربية، وشغور منصب المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.

رام الله - دنيا الوطن