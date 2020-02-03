اشتية: العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل على طاولة بحث مجلس الوزراء اليوم

وكان الرئيس عباس ألقى كلمة في اجتماع مجلس الوزراء، وقال: إن السلطة الفلسطينية، ستوقف التنسيق الأمني، في حال استمرت الإدارة الأمريكية، بمشروعها المعروف إعلامياً (صفقة القرن).



وقال في كلمة في مجلس الوزراء بجلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين: إنه إذا ما استمر الأمريكان في هذا المشروع، فالمقاطعة موجودة، و"نحن قاطعناهم وقلنا إننا لن نتحدث مع الإدارة الأمريكية، والبيت الأبيض، وكنا نتحدث مع قناة واحدة، ولكن الآن يجب أن تقطع".



وشدّد الرئيس عباس على أن "التنسيق الأمني" سيتوقف، وسنقول لإسرائيل، أن تتحمل المسؤولية كاملة في حال استمر المشروع الأمريكي.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل على طاولة بحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم، بعد القرار الإسرائيلي، وقف استيراد المنتوجات الزراعية الفلسطينية، مشدداً على أن الرد سيكون بالمثل.وقال اشتية في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الوزراء، اليوم، والذي ترأسه الرئيس محمود عباس: نثمن بيان الجامعة العربية الرافض لـ (صفقة القرن)، مشيراً إلى أننا "باسم مجلس الوزراء نؤكد وقوفنا مع تعليمات الرئيس عباس".وأكد اشتية ،أن الحكومة الفلسطينية، لم تدخر جهداً في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، فيما حيا روح التطوع التي بدأها شعبنا، خاصة في مناطق الأغوار وطوباس.