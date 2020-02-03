عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

أهالي أسرى متوجهون لزيارة أبنائهم - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

توجه اليوم الاثنين عدد من أهالي أسرى غزة، لزيارة أبنائهم في سجن (نفحة) عبر معبر بيت حانون/إيرز، شمال القطاع.



ووفق وكالة (الرأي) المحلية، فإن 13 من أهالي الأسرى بينهم طفلان، توجهوا لزيارة 10 أسرى في سجن (نفحة)، عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.



وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، عن قيام أسير في سجن (عوفر)، بمهاجمة أحد حراس السجن، وجرحه في رقبته.



وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن إدارة سجن (عوفر) الإسرائيلية، ألغت زيارة الأهالي لأبنائهم الأسرى.



وأوضحت الهيئة، أن إدارة السّجن، ادّعت أن حدثاً أمنياً طرأ في السّجن، وعليه فقد تقرر إلغاء الزيارة



وقال مكتب "إعلام الأسرى": إن هناك توتراً كبيراً يسود كافة سجون الاحتلال، مع بدء خطوات الأسرى الاحتجاجية ضد سياسة القمع والإجرام بحق الأسيرات والأشبال.