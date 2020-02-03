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أول صورة لحسني مبارك بعد خضوعه لعملية جراحية

أول صورة لحسني مبارك بعد خضوعه لعملية جراحية
حسني مبارك
رام الله - دنيا الوطن
في أول ظهور له بعد خضوعه لعملية جراحية، نشر علاء مبارك، حفيد حسني مبارك الرئيس المصري السابق، صورة لجده مُعلقاً عليها: "كل الحب والتقدير".



وظهرت علامات الشيخوخة والإرهاق على وجه مُبارك بشكل ملحوظ.

وكان  نجل مبارك قد أعلن عبر "تويتر" أن والده أجرى عملية جراحية، الخميس الماضي دون الافصاح عن تفاصيلها، مؤكداً أن حالته مستقرة.

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