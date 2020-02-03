بقيمة 13مليون شيكل.. الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه أربع مذكرات قضائية

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: "إنه وبناءً على معلومات تلقتها الشرطة القضائية تتعلق بوجود هذا المطلوب داخل أحد المنازل بمدينة الخليل، على الفور تحصلت على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل والقبض عليه".



وأضاف: أنه وخلال عملية تفتيش المنزل تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على هذا المطلوب، علماً بأنه فار من وجه العدالة منذ عام وصادر بحقه أربع مذكرات قضائية قيمتها 13 مليون شيكل وهي عبارة عن قروض لصالح عدد من البنوك، فيما تمت إحالته لجهات الاختصاص.





رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم القبض، على مطلوب فارٍ من وجه العدالة، وصادر بحقه أربع مذكرات قضائية بلغت قيمتها 13 مليون شيكل بمدينة الخليل.