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شؤون فلسطينية

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير ربيع أبو نواس

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير ربيع أبو نواس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى دودين، بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين، جاء فيه: 

إن عملية طعن سجان إسرائيلي هو تعبير واضح عن حالة القهر والغضب السائدة لدى أسرانا في سجون الاحتلال، في ظل الانتهاكات المستمرة بحقهم، والتي طالت مؤخرا الأسرى الأطفال والمرضى والأسيرات.

نؤكد أن إجراءات إدارة السجون التعسفية ومسهم بحقوق الأسرى الإنسانية ونقضهم للاتفاقات السابقة تقود إلى انتفاضة عارمة لأسرانا ولشعبنا ضد هذه الانتهاكات.

نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ربيع أبو نواس وعن حياة كافة أسرانا الأبطال، ونحذرهم من أن أي إجراءات عدوانية ضدهم ستقود لتفجير الأوضاع داخل السجون بما لا يحمد عقباه.

ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني للتعبير عن دعمهم وإسنادهم لأسرانا في معركتهم ضد إجرام الاحتلال وعدوانيته، وعدم تركهم وحدهم في مواجهة الصلف الإسرائيلي المستمر.


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