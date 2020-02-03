حماس: يجب اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان جهاد طه أن صفقة القرن لن تستطيع تغير الوجه الحقيقي والتاريخي لفلسطين، رغم كل المشاريع والمؤامرات التي تستهدف الهوية الوطنية لفلسطين ومقدساتها وتحقيق يهودية وتكريس نظام الفصل العنصري، وأكد أن الدور الأمريكي وصفقة القرن لن يكون إلا عامل أساسي للعنصرية والكراهية وانعدام الاستقرار التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي.



وأكد على ضرورة أن تكون كافة الفصائل الفلسطينية في مربع المواجهة لكل المشاريع الاستعمارية والحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكيل استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة "صفقة القرن".



وشدد على اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن لتعزيز صموده وعدم الرهان على أوهام الإدارة الأمريكية والاحتلال التي تسعى لتجسيد حالة التطبيع الممنهج المرفوضة فلسطينياً.



ونوه بالفعاليات الجماهيرية المنددة بصفقة القرن معتبراً أن الشعب الفلسطيني الذي يقول كلمته في رفضه لصفقة القرن المشؤومة، ويوجه رسالة واضحة من كل أماكن تواجده في الداخل والشتات لترامب ولديه القدرة على إسقاطها كما أسقط غيرها.