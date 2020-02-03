عاجل

  • المالكي لـ(الميادين): منظمة التعاون الإسلامي تُقر مشروع فلسطين لرفض "صفقة القرن" بالإجماع

  • الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه 4 مذكرات قضائية بقيمة 13 مليون شيكل بالخليل

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل مرابطة وشابا

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل مرابطة وشابا
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 44 مستوطنا و85 طالبا يهوديا يرافقهم 11 موظفا وضابطا من حكومة الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحاته، خصوصا مصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد، قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على النسوة بالضرب والدفع خلال تواجدهن أمام مركز شرطة "القشلة" في القدس، واعتقلت المرابطة منتهى امارة بعد ضربها.

أخبار ذات صلة

بقيمة 13مليون شيكل.. الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه أربع مذكرات قضائية

بقيمة 13مليون شيكل.. الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه أربع مذكرات قضائية

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير ربيع أبو نواس

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير ربيع أبو نواس

حماس: يجب اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني

حماس: يجب اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني

&#34;المالية&#34; تعلن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين

"المالية" تعلن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين

الرئيس عباس: سنوقف التنسيق الأمني ولن نوافق على ضم المثلث لفلسطين

الرئيس عباس: سنوقف التنسيق الأمني ولن نوافق على ضم المثلث لفلسطين

النضال الشعبي: تطبيق قرارات الوطني والمركزي ركيزة اساسية لمواجهة صفقة القرن

النضال الشعبي: تطبيق قرارات الوطني والمركزي ركيزة اساسية لمواجهة صفقة القرن

حمام: فلسطين تسلم قطر رئاسة اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي

حمام: فلسطين تسلم قطر رئاسة اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي

حنا عيسى: الفلسطينيون موحدون على رفض (صفقة القرن)

حنا عيسى: الفلسطينيون موحدون على رفض (صفقة القرن)

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بقيمة 13مليون شيكل.. الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه أربع مذكرات قضائية

بقيمة 13مليون شيكل.. الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه أربع مذكرات قضائية

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير ربيع أبو نواس

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير ربيع أبو نواس

حماس: يجب اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني

حماس: يجب اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل مرابطة وشابا

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل مرابطة وشابا

النضال الشعبي: تطبيق قرارات الوطني والمركزي ركيزة اساسية لمواجهة صفقة القرن

النضال الشعبي: تطبيق قرارات الوطني والمركزي ركيزة اساسية لمواجهة صفقة القرن

حمام: فلسطين تسلم قطر رئاسة اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي

حمام: فلسطين تسلم قطر رئاسة اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي

حنا عيسى: الفلسطينيون موحدون على رفض (صفقة القرن)

حنا عيسى: الفلسطينيون موحدون على رفض (صفقة القرن)

حالة توتر شديدة تسود سجن (عوفر) والإدارة تستدعي قوات القمع

حالة توتر شديدة تسود سجن (عوفر) والإدارة تستدعي قوات القمع

منوعات

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

رسالة من ناهد السباعي إلى &#34;زلابية&#34;.. بماذا وعدتها؟

رسالة من ناهد السباعي إلى "زلابية".. بماذا وعدتها؟

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح &#34;ذا فويس كيدز&#34; لهذا السبب

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح "ذا فويس كيدز" لهذا السبب

ممثلة تركية شهيرة تُصبح &#34;تريند&#34; بعد تسريب صور فاضحة لها

ممثلة تركية شهيرة تُصبح "تريند" بعد تسريب صور فاضحة لها

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل &#34;بافتا أووردز&#34;

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل "بافتا أووردز"

وسط غياب مُعظمهم.. هؤلاء الفنانون فقط رفضوا &#34;صفقة القرن&#34;

وسط غياب مُعظمهم.. هؤلاء الفنانون فقط رفضوا "صفقة القرن"

عربي

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين بسوريا

مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين بسوريا

الجزيرة: مسلحون يفجرون خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل شمال سيناء

الجزيرة: مسلحون يفجرون خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل شمال سيناء