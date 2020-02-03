أسرى (عوفر والنقب وجلبوع ونفحة) يهددون بالتصعيد وإغلاق الأقسام

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن الأسرى القابعين في سجون (عوفر والنقب وجلبوع ونفحة)، هددوا بالتصعيد ضد إدارة سجون الاحتلال وإغلاق الأقسام، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الكارثية، التي يعيشها أشبال (الدامون) في الفترة الأخيرة وتضامناً مع الأسيرات.



وأوضحت الهيئة، أن الأسرى في هذه المعتقلات، قرروا إغلاق الأقسام بدءاً من ظهر اليوم، والبدء بجلسات حوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون؛ لمواجهة هذا التصعيد بحق أشبال (الدامون)، وإيجاد حلول سريعة لوقف الانتهاكات بحقهم.



وحذرت الهيئة من انفجار الأوضاع في السجون، في ظل استمرار وتصاعد الهجمة الشرسة بحق أطفال (الدامون) والذين يعيشون بظروفاً صعبة وغير آمنة منذ فترة، وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي، وحقوق الإنسان بالتدخل بشكل فوري وعاجل؛ لوقف سياسة التنكيل التي تُرتكب بحق القاصرين في ظل الاستفراد الفاضح بهم من قبل إدارة السجون، وقواتها القمعية.