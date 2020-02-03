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النضال الشعبي: تطبيق قرارات الوطني والمركزي ركيزة اساسية لمواجهة صفقة القرن

النضال الشعبي: تطبيق قرارات الوطني والمركزي ركيزة اساسية لمواجهة صفقة القرن
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ان تطبيق قرارات المجلسي الوطني والمركزي ضرورة ملحة وركيزة اساسية لمواجهة صفقة القرن، لنبدأ في رسم ملامح استراتيجية سياسية جديدة تكون الوحدة الوطنية عمود هذه الاستراتيجية لكي يتحمل الجميع مسئولياته الوطنية في ظل ما اعلنه ترامب ونتاياهو حول بنود صفقة القرن التي لم تبقى لمشروعنا الوطني شيء، وإنما تصفية مع سابق الاصرار والترصد لقضيتنا الوطنية.

جرى ذلك خلال اجتماع للجنة فرع رام الله وضواحي القدس، بمشاركة مسئول اقليم الوسط الرفيق حكم طالب، وحضور اعضاء اللجنة المركزية للجبهة مراد حرفوش، ونصرة قبلاني، وفضل الخالدي، وأعضاء لجنة الفرع، وذلك في مقر الجبهة برام الله.

وأشارت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ان المرحلة الحالية دقيقة جدا علينا التعالي على الخلافات الداخلية ، والتوحد امام التناقض الرئيس وهو الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس يومياً الارهاب ضد شعبنا الفلسطيني في كافة المناطق وذلك بدعم وإشراك غير مسبوق من قبل الادارة الامريكية راعية الارهاب الدولي ورأس الحربة الامبريالية في تهديد السلم والأمن الدوليين، والتي اثبتّ دوماً بأنها ضد الشعوب الحرة المنادية الى السلام والاستقرار والتعاون الانساني.

من جانبه، قال طالب اليوم توحد شعبنا بكافة قواه الوطنية والمجتمعية ضد صفقة القرن، وكافة المشاريع المشبوهه التي لن تنال من نضال وكفاح شعبنا الفلسطيني المناضل وسنثبت للعالم اجمع اننا مصممين على مواصلة النضال حتى الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره، اكد حرفوش ان المهمة العاجلة توحيد الصف الفلسطيني واشتقاق استراتيجية سياسية تعتمد على مقاومة الاحتلال وتوحيد العمل الميداني وتفعيل المقاومة الشعبية بطريقة جدية وناجعة لكي نرهق الاحتلال في كافة مناطق التماس والاحتكاك ، والإسراع في الانفكاك الاقتصادي ولكي نصل الى اقتصاد فلسطيني حر ومقاوم ، وكذلك وقف التنسيق الامني والانتهاء من المرحلة الانتقالية التي انتهت عملياً، وزمانيا والبدء في خطوات عملية وملموسة تنقلنا الى مرحلة تجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق اهدافنا الوطنية الثابتة، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار "194"، وحق تقرير المصير، و وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

كما ناقش الاجتماع العديد من القضايا الوطنية العامة، والتنظيمية الداخلية للجبهة ، وكذلك الاستعداد وترتيب الاوضاع الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بقرارات اللجنة المركزية الاخير فيما يتعلق بعقد المؤتمر العام للجبهة خلال العام الحالي.


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