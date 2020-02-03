عاجل

  • "الدفاع" التركية:ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي جراء القصف السوري بإدلب لخمسة جنود وموظف مدني

دولي

الصين تكشف عن رقم قياسي جديد للوفيات المؤكدة بـ (كورونا) وتطالب بأقنعة واقية

الصين تكشف عن رقم قياسي جديد للوفيات المؤكدة بـ (كورونا) وتطالب بأقنعة واقية
فايروس كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت السلطات الصينية اليوم، عن رقم قياسي جديد للوفيات المؤكدة بسبب فيروس (كورونا)، حيث حصد هذا الفيروس أمس حياة 57 شخصاً إضافياً، ليرتفع عدد ضحاياه الإجمالي إلى 361 وفاة.

وأعلنت  لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن الساعات الـ 24 الماضية، سجلت أيضاً 2829 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 2103 إصابات في مقاطعة هوبي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الصينية، أن البلاد بحاجة ماسة لأقنعة طبية واقية لمواجهة (كورونا)، ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى أكثر من 17200 مصاب.

في السياق، أثبتت الفحوصات الأولية للطلاب السعوديين العائدين من الصين خلوهم من (كورونا) وفق ما نقلت قناة (العربية).

يشار إلى أن الصين اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية، إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص.

وتوفي في الفلبين رجل صيني يبلغ من العمر (44 عاماً)، ليتم تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يتوجه إلى أوغندا على رأس وفد مكون من 45 شخصاً

نتنياهو يتوجه إلى أوغندا على رأس وفد مكون من 45 شخصاً

للمرة الأولى منذ استلام منصبه.. نفتالي بينت يتوجه للولايات المتحدة

للمرة الأولى منذ استلام منصبه.. نفتالي بينت يتوجه للولايات المتحدة

رشيدة طليب تشعر بالندم بسبب هيلاري كلينتون

رشيدة طليب تشعر بالندم بسبب هيلاري كلينتون

الكشف عن تفاصيل جديدة حول منفذ عملية الطعن في لندن

الكشف عن تفاصيل جديدة حول منفذ عملية الطعن في لندن

تبادل الاتهامات بين ترامب وأشد منافسيه بالحزب الديمقراطي

تبادل الاتهامات بين ترامب وأشد منافسيه بالحزب الديمقراطي

أمريكا: الصين لم تقبل عروضنا للمساعدة في مكافحة (كورونا)

أمريكا: الصين لم تقبل عروضنا للمساعدة في مكافحة (كورونا)

إصابة أربعة جنود إسرائيليين جراء انفجار قذيفة هاون أثناء تدريبات بالشمال

إصابة أربعة جنود إسرائيليين جراء انفجار قذيفة هاون أثناء تدريبات بالشمال

جريحان بهجوم في لندن ومقتل المُنفذ

جريحان بهجوم في لندن ومقتل المُنفذ

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الزراعة&#34; بغزة تُتلف كميات من المزروعات المصابة بمبيدات الاحتلال السامة

"الزراعة" بغزة تُتلف كميات من المزروعات المصابة بمبيدات الاحتلال السامة

الاحتلال يُبعد موظفاً عن الأقصى بحجة التحريض على &#34;الفجر العظيم&#34;

الاحتلال يُبعد موظفاً عن الأقصى بحجة التحريض على "الفجر العظيم"

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الثلاثاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم الثلاثاء

واعد للأسرى: الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو الانفجار والمواجهة الحتمية

واعد للأسرى: الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو الانفجار والمواجهة الحتمية

الأسير وليد دقة يُرزق بطفلته الأولى من نُطفة مُهرّبة

الأسير وليد دقة يُرزق بطفلته الأولى من نُطفة مُهرّبة

فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ 105 للمجلس الاقتصادي العربي

فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ 105 للمجلس الاقتصادي العربي

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (نفحة)

الخارجية والمغتربين: ترامب وفريقه في مواجهة العالم

الخارجية والمغتربين: ترامب وفريقه في مواجهة العالم

منوعات

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

شاهد عيان يكشف تفاصيل مروعة في مقتل ابن المذيعة مروة ميمي برصاصة

رسالة من ناهد السباعي إلى &#34;زلابية&#34;.. بماذا وعدتها؟

رسالة من ناهد السباعي إلى "زلابية".. بماذا وعدتها؟

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

لبلبة تكشف ما رفضته ميرفت أمين مع عادل إمام فوافقت هي

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

شاهد: سلمان خان يعتدي على مُعجب ويخطف هاتفه

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

لأول مرة.. ابنة ماجدة الصباحي تكشف سبب رفعها قضية حجر على والدتها

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح &#34;ذا فويس كيدز&#34; لهذا السبب

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح "ذا فويس كيدز" لهذا السبب

ممثلة تركية شهيرة تُصبح &#34;تريند&#34; بعد تسريب صور فاضحة لها

ممثلة تركية شهيرة تُصبح "تريند" بعد تسريب صور فاضحة لها

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل &#34;بافتا أووردز&#34;

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل "بافتا أووردز"

وسط غياب مُعظمهم.. هؤلاء الفنانون فقط رفضوا &#34;صفقة القرن&#34;

وسط غياب مُعظمهم.. هؤلاء الفنانون فقط رفضوا "صفقة القرن"

عربي

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

الكشف عن مبادرة عربية لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وإيران

الكشف عن مبادرة عربية لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وإيران

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين بسوريا

مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين بسوريا