الصين تكشف عن رقم قياسي جديد للوفيات المؤكدة بـ (كورونا) وتطالب بأقنعة واقية

فايروس كورونا - تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت السلطات الصينية اليوم، عن رقم قياسي جديد للوفيات المؤكدة بسبب فيروس (كورونا)، حيث حصد هذا الفيروس أمس حياة 57 شخصاً إضافياً، ليرتفع عدد ضحاياه الإجمالي إلى 361 وفاة.



وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن الساعات الـ 24 الماضية، سجلت أيضاً 2829 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 2103 إصابات في مقاطعة هوبي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الصينية، أن البلاد بحاجة ماسة لأقنعة طبية واقية لمواجهة (كورونا)، ارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى أكثر من 17200 مصاب.



في السياق، أثبتت الفحوصات الأولية للطلاب السعوديين العائدين من الصين خلوهم من (كورونا) وفق ما نقلت قناة (العربية).



يشار إلى أن الصين اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية، إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص.



وتوفي في الفلبين رجل صيني يبلغ من العمر (44 عاماً)، ليتم تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس خارج الصين.