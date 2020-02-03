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شؤون فلسطينية

حمام: فلسطين تسلم قطر رئاسة اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي

حمام: فلسطين تسلم قطر رئاسة اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
شاركت دولة فلسطين، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، بأعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع لجامعة الدول العربية في مقرالجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة. 

وبحسب المعلومات التي وصلت "دنيا الوطن"، فقد ترأس الوفد الفلسطيني في أعمال اللجنة الاجتماعية/ ا. أنور حمام، الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية، والمستشارة جمانة الغول من مندوبية دولة فلسطين لدى الجامعة العربية.

وقد بدأ الاجتماع بتسليم دولة فلسطين رئاسة الاجتماع لدولة قطر، وقال حمام بأن فلسطين قد تسلمت رئاسة المجلس للعام 2019 من سلطنة عمان، وهاهي اليوم تسلم الرئاسة للأشقاء في دولة قطر.

وأعرب حمام عن اعتزاز بما تم إنجازه خلال فترة تولي فلسطين لرئاسة المجلس بلجانه المختلفة، وهذه الرئاسة لها دلالات رمزية كبيرة، تعكس قوة وحضور دولة فلسطين في محيطها العربي والدولي، وأن دولة فلسطين، تملك من القدرات والإمكانيات الفنية والمهنية، ما يؤهلها للعب أدوار مهمة في مجالات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد حمام، أن وما نجم عن اجتماع مجلس الجامعة أمس، من قرارات يليق بالعرب وفلسطين، وكان الرئيس محمود عباس،  رئيس دولة فلسطين، حاضراً في اجتماعات مجلس الجامعة، وألقى كلمة تاريخية حول (صفقة القرن) التي جوبهت برفض عربي، مشدداً على أنه لا سلام بدون القدس والدولة والسيادة وحق العودة، وفقاً للمبادرة العربية.

 وأشار حمام إلى أن اللجنة الاجتماعية للمجلس تنظر في عدد من القضايا التي تخص التنمية الاجتماعية في الوطن العربي، ومنها الموضوعات التي ستعرض على القمة العربية في شهر آذار/ مارس 2020، ومن ضمنها طلب دولة فلسطين إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي الاجتماعي، وكذلك الإطار الاستراتيجي العربي لمهننة العمل الاجتماعي، والاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامه 2030.

وأوضح حمام، أنه تم الإحاطة بتقرير الأمين العام حول ما تم تنفيذه من قرارات للدورة 104 للمجلس، بما تم في مجال التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية كالتعاون العربي الصيني، والعربي الهندين وبتقرير وقرارات الدورة الأولى للمجلس العربي للسكان والتنمية وتقرير وقرارات الدورة 39 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.




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