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حنا عيسى: الفلسطينيون موحدون على رفض (صفقة القرن)

حنا عيسى: الفلسطينيون موحدون على رفض (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، أن حل الدولتين، هو الطريق الوحيد لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ونحن الفلسطينيين، نريد سلاماً شاملاً ودائماً، ومن أجل أن يكون السلام شاملاً ودائماً لا بد أن ينتهي الاحتلال، ولا بد أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف عيسى قائلاً: أما بخصوص مبادئ التسوية بخصوص حل الدولتين فتكمن بالتالي:

إن القاعدة القانونية لتطبيق مبدأ حل الدولتين يكمن بالأساس بعدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير عن  طريق العدوان وبالتالي ان تعاد الى العرب كل الاراضي المحتلة التي احتلتها اسرائيل منذ عام 1967 وان تصفى المستوطنات التي اقامتها و تقيمها اسرائيل في الاراضي المحتلة بعد عام 1967 وان تعلن حرمة الحدود بين اسرائيل وجيرانها العرب.

 وأن يتضمن عمليا الحق الثابت للشعب العربي الفلسطيني, الذي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ممثلته الشرعية الوحيدة, في تقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته المستقلة في الاراضي الفلسطينية التي سوف تتحرر من الاحتلال الاسرائيلي – الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وأن يعاد الى العرب الفلسطينيين ويصبح جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الجزء الشرقي من القدس الذي احتلته اسرائيل في عام 1967, وأن يمنح اللاجئون الفلسطينيون الامكانية التي تنص عليها قرارات الامم المتحدة للعودة الى ديارهم. 

وعلى ضوء ما ورد أعلاه يجب أن يضمن فعلياً حق كل دول المنطقة في الوجود والتطور الامنين المستقلين وذلك، طبعاً، مع التقيد بالمعاملة الكاملة بالمثل، لأنه يستحيل ضمان الامن الحقيقي للبعض مع انتهاك امن الاخرين حينئذ توقف حالة الحرب وإحلالها سلام بين الدول العربية واسرائيل وهذا يعني ان على أطراف الصراع جميعاً، ومن بينها اسرائيل والدولة الفلسطينية التعهد بالاحترام المتبادل لسيادة كل منها واستقلاله ووحدة اراضيه ويحل من يظهر من خلافات بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات.

واختتم عيسى قائلاً: إن معظم دول العالم رفضت صفقة القرن الأمريكية – الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

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