قناة إسرائيلية: الجيش يُقرر تعزيز نشر منظومة "القبة الحديدية" في الجنوب

القبة الحديدية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الاثنين: إن الجيش قرر تعزيز نشر منظومة "القبة الحديدية" على الحدود الجنوبية.



يشار إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إطلاق صواريخ من قطاع غزة، صوب "غلاف غزة"، فيما كانت طائرات الاحتلال ترد على إطلاق الصواريخ، بقصف مناطق متفرقة من القطاع.



وكان موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، قال أمس: إن النظام الأمني، يستعد ​​لاحتمال توتر الأوضاع مع قطاع غزة.



وأضافت: أن التوتر قد يستمر، وقد يكون هناك عدة أيام من القتال، بعد إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة لليوم الرابع على التوالي.



وتقدم حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بطلب لمناقشة تداعيات استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من غزة.



وقالت قناة (كنيست): "بتوقيع 33 عضو كنيست، حزب (أزرق أبيض) يقدم طلباً لعقد مناقشة عاجلة في الجلسة الكاملة؛ لبحث تداعيات إطلاق الصواريخ والبالونات المستمر من قطاع غزة".