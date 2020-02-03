حالة توتر شديدة تسود سجن (عوفر) والإدارة تستدعي قوات القمع

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير: إن حالة من التوتر الشديد تسود سجن (عوفر)، وذلك بعد ادعاء إدارة سجون الاحتلال، بقيام أسير بطعن سّجان في قسم (12).



وأوضح نادي الأسير، إن إدارة السجن، أغلقت كافة الأقسام، واستدعت قوات كبيرة من وحدات القمع، كما ألغت زيارة عائلات الأسرى المقررة اليوم، حيث يضم أكثر من ألف أسير يقبعون في سجن (عوفر).