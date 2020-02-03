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دولي

نتنياهو يتوجه إلى أوغندا على رأس وفد مكون من 45 شخصاً

نتنياهو يتوجه إلى أوغندا على رأس وفد مكون من 45 شخصاً
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم إلى أوغندا، على رأس موفد مكون من 45 شخصاً في زيارة سياسية، تستغرق يوماً واحداً.

وسيلتقي نتنياهو الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، ويبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، فيما انضم رئيس (موساد)، يوسي كوهين، بشكل غير معتاد إلى رحلة نتنياهو. 

وتتحدث بعض التقارير الإخبارية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مساعي رئيس الوزراء؛ لفتح سفارة أوغندية في القدس، كما سيجتمع مع زعماء أفارقة آخرين.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبيل إقلاع الطائرة عن أمله في أن يزف أخباراً سارة لإسرائيل هذا المساء، وفق تعبيره.

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