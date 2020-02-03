نتنياهو يتوجه إلى أوغندا على رأس وفد مكون من 45 شخصاً



وسيلتقي نتنياهو الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، ويبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، فيما انضم رئيس (موساد)، يوسي كوهين، بشكل غير معتاد إلى رحلة نتنياهو.



وتتحدث بعض التقارير الإخبارية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مساعي رئيس الوزراء؛ لفتح سفارة أوغندية في القدس، كما سيجتمع مع زعماء أفارقة آخرين.



وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبيل إقلاع الطائرة عن أمله في أن يزف أخباراً سارة لإسرائيل هذا المساء، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنيتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم إلى أوغندا، على رأس موفد مكون من 45 شخصاً في زيارة سياسية، تستغرق يوماً واحداً.