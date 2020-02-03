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شؤون فلسطينية

إدارة سجن (عوفر) تُلغي زيارة الأهالي للأسرى

إدارة سجن (عوفر) تُلغي زيارة الأهالي للأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن إدارة سجن (عوفر) الإسرائيلية، ألغت زيارة الأهالي لأبنائهم الأسرى.

وأوضحت الهيئة، أن إدارة السّجن، ادّعت أن حدثاً أمنياً طرأ في السّجن، وعليه فقد تقرر إلغاء الزيارة.

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