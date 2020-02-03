توتر يسود السجون.. أسير بـ(عوفر) يُهاجم أحد الحراس ويجرحه برقبته

اقتحام سجون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، عن قيام أسير في سجن (عوفر)، بمهاجمة أحد حراس السجن، وجرحه في رقبته.



وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن إدارة سجن (عوفر) الإسرائيلية، ألغت زيارة الأهالي لأبنائهم الأسرى.



وأوضحت الهيئة، أن إدارة السّجن، ادّعت أن حدثاً أمنياً طرأ في السّجن، وعليه فقد تقرر إلغاء الزيارة



وقال مكتب "إعلام الأسرى": إن هناك توتراً كبيراً يسود كافة سجون الاحتلال، مع بدء خطوات الأسرى الاحتجاجية ضد سياسة القمع والإجرام بحق الأسيرات والأشبال.



من جهة أخرى، قرر الأسرى في ثلاثة سجون إسرائيلية، اليوم الاثنين، إغلاق الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام.



وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن أسرى سجون (نفحة) و(النقب) و(عوفر)، قرروا هذه الخطوة إسناداً للأسيرات والأسرى الأشبال في سجن (الدامون).