بدء اجتماع منظمة التعاون الإسلامي والمالكي يُطالب دولها برفض (صفقة القرن)

وقال: نُقدر كل من أعرب عن دعمه ضد محاولات فرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين، وهناك محاولات غير مسبوقة لإنكار حقوق الشعب الفلسطيني.



وأكد المالكي: أن (صفقة القرن) تمت بين إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية، ولم يكن الفلسطينيون جزءاً منها.



وبدأ، قبل قليل، الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، على مستوى وزراء الخارجية في مقرها بجدة، لبحث مواجهة (صفقة القرن)، بمشاركة المالكي.



وكانت المنظمة قد أكدت في بيان صحفي سابق، موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن حل القضية الفلسطينية لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.



رام الله - دنيا الوطنطالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الدول الإسلامية، برفض الخطة الأميركية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، وعدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال.جاء ذلك، في كلمته التي ألقاها في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد حالياً في المملكة العربية السعودية، لبحث مواجهة (صفقة القرن).وشدّد المالكي، على أن الفلسطينيين، مستعدون لإطلاق عملية سياسية جادة على أساس المرجعيات الدولية، مشيراً إلى أن الطروحات الاقتصادية والاستثمارية، لا تفيد بغياب الحلول السياسية.وقال وزير الخارجية الفلسطيني: إن (صفقة القرن) تدمر الأسس التي قامت عليها مفاوضات السلام، وهناك قرار عربي بالإجماع على رفضها.