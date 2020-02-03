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شؤون فلسطينية

شاهد: جنود إسرائيليون يطلبون من شبان الخليل استراحة عشر دقائق أثناء المواجهات

شاهد: جنود إسرائيليون يطلبون من شبان الخليل استراحة عشر دقائق أثناء المواجهات
مشهد من الفيديو
خاص دنيا الوطن
يبدو أن لعبة "يهود وعرب" التي جُبل الجيل القديم على لعبها، قد تحولت واقعاً.

حيث انتشر فيديو عبر تطبيق (تيك توك) الشهير، يُظهر مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهم يطلبون استراحة من الشبان الفلسطينيين، خلال مواجهات أمس وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

ويظهر الجُندي الإسرائيلي بالفيديو، وهو يُساوم الشباب الفلسطيني قائلاً: "بدناش ناخد استراحة؟ استراحة عشر دقايق، روّح بنروّح، إحنا مش طالعين من هون".


 


فما كان من الشبان الفلسطينيين إلا الرد بحجارة وعبارة، "روّح بنروّح".

تلك اللحظة، فجرت تعليقات مؤثرة من نشطاء فلسطينيين، أبرزها: تعليق الفنان قاسم النجار، والذي اختصر الحوار كالتالي: "الجندي: روح بنروح.
الخليلي: يا روح ما بعدك روح".

ثم أردف قاسم منشوره بآخر كتب فيه: 

بدي اعتبر حالي مواطن خليلي، وأرد على الجندي إلي قال لشباب الخليل "روح بنروح".

لما تطلع من الدار
داري بحيفا والهادار
ولما ينهدم الجدار
ساعتها إحنا بنروح

لما في قدس فلسطين
ما نشوف المستوطنين
لاقصانا مقتحمين
ساعتها إحنا بنروح

لما سجون الصهيونية
تفضى من أسرى الحرية
إلي فيها خي وبي
ساعتها إحنا بنروح.

لما على أوروبا تقبع
على بلدك الأصلي ترجع
وكرافاناتك كلها تخلع
ساعتها إحنا بنروح".

وعلقت الإعلامية آلاء الهمص: "وبلغتنا أيام الطفولة "خلص أبّعت"، وجاءت تعليقات أخرى ساخرة مثل: "بطلت ألعب"، وعلق آخر: "أبع يعني".

يُذكر أنه مساء أمس الأحد، كانت قد اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي على مدخل شارع الشهداء، حيث تم إشعال النيران في إطارات السيارات، ورشقت النقطة العسكرية الإسرائيلية على مدخل شارع الشهداء بالحجارة، وردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق العيارات المطاطية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واقتحام منطقة باب الزاوية، وسط الخليل.

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