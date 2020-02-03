شاهد: جنود إسرائيليون يطلبون من شبان الخليل استراحة عشر دقائق أثناء المواجهات

خاص دنيا الوطنيبدو أن لعبة "يهود وعرب" التي جُبل الجيل القديم على لعبها، قد تحولت واقعاً.حيث انتشر فيديو عبر تطبيق (تيك توك) الشهير، يُظهر مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهم يطلبون استراحة من الشبان الفلسطينيين، خلال مواجهات أمس وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.ويظهر الجُندي الإسرائيلي بالفيديو، وهو يُساوم الشباب الفلسطيني قائلاً: "بدناش ناخد استراحة؟ استراحة عشر دقايق، روّح بنروّح، إحنا مش طالعين من هون".فما كان من الشبان الفلسطينيين إلا الرد بحجارة وعبارة، "روّح بنروّح".تلك اللحظة، فجرت تعليقات مؤثرة من نشطاء فلسطينيين، أبرزها: تعليق الفنان قاسم النجار، والذي اختصر الحوار كالتالي: "الجندي: روح بنروح.الخليلي: يا روح ما بعدك روح".ثم أردف قاسم منشوره بآخر كتب فيه:بدي اعتبر حالي مواطن خليلي، وأرد على الجندي إلي قال لشباب الخليل "روح بنروح".لما تطلع من الدارداري بحيفا والهادارولما ينهدم الجدارساعتها إحنا بنروحلما في قدس فلسطينما نشوف المستوطنينلاقصانا مقتحمينساعتها إحنا بنروحلما سجون الصهيونيةتفضى من أسرى الحريةإلي فيها خي وبيساعتها إحنا بنروح.لما على أوروبا تقبععلى بلدك الأصلي ترجعوكرافاناتك كلها تخلعساعتها إحنا بنروح".وعلقت الإعلامية آلاء الهمص: "وبلغتنا أيام الطفولة "خلص أبّعت"، وجاءت تعليقات أخرى ساخرة مثل: "بطلت ألعب"، وعلق آخر: "أبع يعني".يُذكر أنه مساء أمس الأحد، كانت قد اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي على مدخل شارع الشهداء، حيث تم إشعال النيران في إطارات السيارات، ورشقت النقطة العسكرية الإسرائيلية على مدخل شارع الشهداء بالحجارة، وردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق العيارات المطاطية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واقتحام منطقة باب الزاوية، وسط الخليل.