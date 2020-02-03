دولي

للمرة الأولى منذ استلام منصبه.. نفتالي بينت يتوجه للولايات المتحدة

للمرة الأولى منذ استلام منصبه.. نفتالي بينت يتوجه للولايات المتحدة
وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يتوجه وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الاثنين، إلى الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ استلام منصبه. 

وقال موقع (والا) الإسرائيلي: إن بينت سيتوجه بزيارته الرسمية الأولى للولايات المتحدة، حيث إنه سيلتقي غداً، بوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، حيث سيعقد العديد من اللقاءات.

يشار إلى أن بينت من الشخصيات اليمينية في إسرائيل، التي ترفض إقامة دولة فلسطينية، حيث يعتبر ذلك خطراً كبيراً.

وتنص خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) على إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية على أن تكون القدس كاملة عاصمة لإسرائيل، وإلغاء حق عودة اللاجئين، وإقامة عاصمة فلسطين في منطقة بالقدس الشرقية.

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