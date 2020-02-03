شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



واعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: عادي محمد أبو عادي من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، ومحمد باسم حماد، وأمير دعاس من بلدة سلواد شرقاً، والأسير المحرر مهند عبد الباسط شوابكة من حي الجنان بمدينة البيرة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة بيت فوريك شرق نابلس.



وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة فجراً وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب كنعان زلموط مسؤول قسم المياه في بلدية بيت فوريك، واستولت على هاتفه المحمول، والأسير المحرر معروف نايف حنني، بعد أن داهمت منزليهما وعاثت فيهما خراباً.



كما اعتقلت مواطنيْن من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، وهما ناصر أبو زيدية، ومحمد علي مطير، وذلك عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.



واعتقلت أيضاً شاباً من منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم، بالإضافة إلى شقيقين من مدينة قلقيلية، وفق ما أفادت (وفا).

رام الله - دنيا الوطن