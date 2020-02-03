إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن الحكومة السعودية، منعت وفد بلاده، من المشاركة في اجتماع لبحث "خطة القرن".



وأوضح عباس موسوي، أن السعوديين استبعدوا إيران من اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، لبحث موقف المنظمة من خطة ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفق (بي بي سي).



وتعقد المنظمة جلسة طارئة الاثنين، بحضور وزراء خارجية دول المنظمة، حيث اتهم المتحدث السعوديين "بالانتظار حتى الساعات الأخيرة" قبل الحدث لإصدار تأشيرات للوفد الإيراني.



ونقلت وكالة (فارس) للأنباء عن موسوي قوله: إن المنع يتعارض مع "الالتزامات الصريحة للحكومة المضيفة"، ومبدأ "ضمان المشاركة الحرة، وغير المقيدة للحكومات الأعضاء".



وقال موسوي: إن السلوك السعودي "تعرض لانتقادات"، من قبل دول أخرى، متهماً الرياض بإساءة استخدام وضعها كبلد مضيف، و"استغلاله لخدمة مصالحها السياسية "، على حد تعبيره.



وقال المتحدث إن إيران احتجت لدى المنظمة على الإجراءات السعودية، قائلاً إن بلاده شككت في "كفاءة النظام (السعودي) في استضافة" اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي.



ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين السعوديين، على تلك الاتهامات، فيما انتقد المسؤولون الإيرانيون خطة ترامب، ووصفوها بأنها محكوم عليها بالفشل، منذ إعلان تفاصيلها رسمياً الأسبوع الماضي.



ورفضت القيادة الفلسطينية الخطة، قائلة: إنها تنحاز بشدة إلى جانب إسرائيل، وتحرم الفلسطينيين من دولة مستقلة قابلة للحياة، كما وتخوض السعودية وإيران حروباً بالوكالة، بينما تتنافسان على النفوذ في الشرق الأوسط، ويدعم كل منهما أطرافاً متحاربة، في النزاعات الدائرة في سوريا واليمن.