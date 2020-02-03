"المرور" بغزة: تسجيل إصابتين بحادثي سير خلال 24 ساعة الماضية

حادث سير - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور والنجدة، بغزة: إنه تم تسجيل حادثي سير نتج عنهما إصابتان فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق، لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت: أن حركة مرورية نشطة، شهدتها كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.



ونوهت إدارة المرور إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى، وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، طالبة من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.



وأكدت، أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الأعمال على الطريق.