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شؤون فلسطينية

الطيراوي يُوجه مطالبة لكافة التنظيمات بشأن مواجهة (صفقة القرن)

الطيراوي يُوجه مطالبة لكافة التنظيمات بشأن مواجهة (صفقة القرن)
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، كافة التنظيمات الفلسطينية، بالوقوف بجانب الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، بشأن مواجهة خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن). 

وقال الطيراوي: إن خطاب الرئيس محمود عباس في جامعة الدول العربية، كان يخاطب ليس فقط عاطفة العرب، بل عقولهم، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني، تاريخياً هو الذي يدافع عن البوابة الغربية للأمة العربية.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الموقف الفلسطيني، لن يرحم أحداً في حال لم يقف أي من الأنظمة العربية، في وجه الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. 

وتابع الطيراوي: القضية ليست قضية فلسطين فقط، وإنما قضية عربية وإسلامية وقضية حرية وإنسانية، وهي قضية من كافة الزوايا، وعلى الإخوة العرب، أن يترجموا الذي جرى في القاهرة بشكل كامل، ويرفضوا أن يستقبلوا وفوداً إسرئيلية، وأن يقفوا بجانب فلسطين في كافة المحافل الدولية.

وشدّد على أن الرئيس عباس لديه تحرك خلال الأيام القليلة المقبلة على المستوى الإقليمي والدولي، ودول عدم الانحياز، ونطالب الإخوة العرب، أن يكونوا سنداً له.

وبشأن الوحدة الداخلية، أضاف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "دائماً وأبداً كانت فتح إحدى شعاراتها الأساسية اللقاء على أرض المعركة".

وتابع الطيراوي: نحن في معركة سياسية ووطنية مع الاحتلال، ويجب أن يكون موقف كل التنظيمات الفلسطينية، وخاصة التي اختطفت غزة، يجب أن يكون موقفها إلى جانب منظمة التحرير والقيادة، لأن فلسطين أكبر من كل التنظيمات، وبالتالي على الجميع أن يتخلى عن مصالحه الشخصية والحزبية لصالح المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

وأضاف: إما أن تضيع القضية إلى الأبد، وإما أن نقف صفاً واحدًا ويداً بيد في مواجهة الصفقة، ومواجهة ما قام به ترامب ونتنياهو. 

وشدد الطيراوي على أنه يجب أن يكون هناك برنامج يومي في مواجهة المستوطنين والاحتلال، وبرنامج عملي مقر من كل التنظيمات الفلسطينية.

وطالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كافة التنظيمات الفلسطينية، وهذا الوقت بالذات، الوقت المناسب لعمل استراتيجية وطنية تقوم كل التنظيمات الفلسطينية بوضعها، ويقوم كافة أبناء شعبنا سواءً أكان ممن ينتمون إلى التنظيمات، وسواء لم ينتموا إليها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاحتلال و(صفقة القرن). 

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