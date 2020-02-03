رشيدة طليب تشعر بالندم بسبب هيلاري كلينتون

عبرت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي فلسطينية الأصل، رشيدة طليب عن شعورها بالندم لصيحة بالاستهجان، أطلقتها ضد هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.



وتعرضت طليب لانتقادات بعد نشر مقطع فيديو على موقع (تويتر) من قبل شخص كان حاضراً لتلك الفعالية التي جرت في ولاية أيوا، وفق (بي بي سي).



وكانت طليب، وهي أيضاً من الحزب الديمقراطي، قد قادت صيحات الاستهجان رداً على قول كلينتون في فيلم وثائقي أن "لا أحد يحب" المرشح الرئاسي بيرني ساندرز.



وقالت رشيدة طليب في وقت لاحق: إنها أطلقت العنان لمشاعرها ضد تصريحات كلينتون: "أعرف ما الذي يمكن أن نخسره إن لم نتحد حول مرشح واحد ليهزم الرئيس دونالد ترامب، وأنوي أن أفعل ما بوسعي لضمان عدم فوز ترامب في عام 2020".



وأضافت: "سمحت لنفسي بالتعبير عن خيبة أملي من التعليقات الأخيرة لكلينتون حول السيناتور ساندرز، بعد أن شجعني مؤيدوه، أنتم الموجودات هنا على خشبة المسرح جميعاً أخواتي وزميلاتي في العمل وحركتنا تستحق الأفضل".

رام الله - دنيا الوطن