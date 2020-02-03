دولي

تبادل الاتهامات بين ترامب وأشد منافسيه بالحزب الديمقراطي

تبادل الاتهامات بين ترامب وأشد منافسيه بالحزب الديمقراطي
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومايك بلومبرغ، الذي يطمح لترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات العام الجاري الانتقادات الساخرة.

وأشارت تصريحات أدلى بها ترامب لقناة (فوكس نيوز) التلفزيونية إلى أن الرئيس الأمريكي يتابع بقلق الملياردير بلومبرغ، الرئيس السابق لبلدية نيويورك، بوصفه منافساً قوياً، وفقاً لـ (رويترز).

وفي استطلاع رأي لـ (رويترز/إبسوس) شارك فيه ناخبون مسجلون، ونُشر يوم الخميس الماضي، جاء بلومبرغ في المركز الثالث بين الطامحين لترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بعد أن أنفق ملايين الدولارات من أمواله الخاصة على الدعاية.

وقال ترامب، إن بلومبرغ الذي يبلغ طوله نحو خمسة أقدام وثماني بوصات، بالمقارنة مع ترامب الذي يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات، طلب صندوقاً ليقف عليه خلال المناظرات الديمقراطية.

وأيضاً نشر ترامب، الذي يعمد غالباً إلى إطلاق صفات ذميمة على معارضيه السياسيين، سلسلة تغريدات على (تويتر) مساء السبت، وصف فيها بلومبرغ بـ "مايك الصغير".

ونفت حملة بلومبرغ، اليوم، أن تكون طلبت صندوقاً يقف عليه، واستهدفت الحملة بدورها شخص الرئيس الأمريكي، وهيئته.

وقالت جولي وود المتحدثة باسم بلومبرغ "الرئيس يكذب هو مريض بالكذب، إذ يكذب بشأن كل شيء شعره المستعار وبدانته، والرذاذ الذي يستخدمه، وهكذا".

ويقول بعض مستشاري ترامب في أحاديث خاصة، إنهم يخشون فوز بلومبرغ بترشيح الحزب الديمقراطي لأنه قادر على إنفاق ما يقدر بمليار دولار أو أكثر من ثروته التي تبلغ 60 مليار دولار، ليصبح رئيساً للولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

للمرة الأولى منذ استلام منصبه.. نفتالي بينت يتوجه للولايات المتحدة

للمرة الأولى منذ استلام منصبه.. نفتالي بينت يتوجه للولايات المتحدة

رشيدة طليب تشعر بالندم بسبب هيلاري كلينتون

رشيدة طليب تشعر بالندم بسبب هيلاري كلينتون

الكشف عن تفاصيل جديدة حول منفذ عملية الطعن في لندن

الكشف عن تفاصيل جديدة حول منفذ عملية الطعن في لندن

أمريكا: الصين لم تقبل عروضنا للمساعدة في مكافحة (كورونا)

أمريكا: الصين لم تقبل عروضنا للمساعدة في مكافحة (كورونا)

إصابة أربعة جنود إسرائيليين جراء انفجار قذيفة هاون أثناء تدريبات بالشمال

إصابة أربعة جنود إسرائيليين جراء انفجار قذيفة هاون أثناء تدريبات بالشمال

جريحان بهجوم في لندن ومقتل المُنفذ

جريحان بهجوم في لندن ومقتل المُنفذ

جرحى في عملية طعن ببلجيكا

جرحى في عملية طعن ببلجيكا

مذيعة إسرائيلية تخرج على الهواء بكمامة

مذيعة إسرائيلية تخرج على الهواء بكمامة

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

العثور على الطفل محمود البيطار بمدينة رام الله بصحة جيدة

العثور على الطفل محمود البيطار بمدينة رام الله بصحة جيدة

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ابو هولي وشمالي يؤكدان على استمرار (اونروا) بتقديم خدماتها وفق القرار 302

ابو هولي وشمالي يؤكدان على استمرار (اونروا) بتقديم خدماتها وفق القرار 302

كوشنر: ينبغي على إسرائيل عدم المجازفة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

كوشنر: ينبغي على إسرائيل عدم المجازفة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

أبو العردات: ما يطرح ترامب استهداف للوجود الفلسطيني والهوية الوطنية

أبو العردات: ما يطرح ترامب استهداف للوجود الفلسطيني والهوية الوطنية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على مفترق عرابة جنوب جنين

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على مفترق عرابة جنوب جنين

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اصطدام سيارته بمكعب إسمنتي بجنين

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اصطدام سيارته بمكعب إسمنتي بجنين

منوعات

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح &#34;ذا فويس كيدز&#34; لهذا السبب

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح "ذا فويس كيدز" لهذا السبب

ممثلة تركية شهيرة تُصبح &#34;تريند&#34; بعد تسريب صور فاضحة لها

ممثلة تركية شهيرة تُصبح "تريند" بعد تسريب صور فاضحة لها

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل &#34;بافتا أووردز&#34;

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل "بافتا أووردز"

مايا دياب تكشف عن عيب خلقي نادر بجسدها

مايا دياب تكشف عن عيب خلقي نادر بجسدها

الفنانة الّتي عيّن لها رئيس الجمهورية حرّاساً.. وفاة اللبنانية &#34;مجدلا&#34;

الفنانة الّتي عيّن لها رئيس الجمهورية حرّاساً.. وفاة اللبنانية "مجدلا"

ديانا حداد تنشر صور لها وهي تحتضن رجل وتثير الجدل

ديانا حداد تنشر صور لها وهي تحتضن رجل وتثير الجدل

هل دمرت لطيفة التونسية مسيرتها الفنية بـ&#34;تليفون في الحمّام&#34;؟

هل دمرت لطيفة التونسية مسيرتها الفنية بـ"تليفون في الحمّام"؟

القبض على إنجي خوري في بيروت بسبب فيديوهاتها الفاضحة

القبض على إنجي خوري في بيروت بسبب فيديوهاتها الفاضحة

شاهد كيف تُحصن فيفي عبده نفسها من الحسد

شاهد كيف تُحصن فيفي عبده نفسها من الحسد

عربي

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين بسوريا

مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين بسوريا

الجزيرة: مسلحون يفجرون خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل شمال سيناء

الجزيرة: مسلحون يفجرون خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل شمال سيناء