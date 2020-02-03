تبادل الاتهامات بين ترامب وأشد منافسيه بالحزب الديمقراطي





وأشارت تصريحات أدلى بها ترامب لقناة (فوكس نيوز) التلفزيونية إلى أن الرئيس الأمريكي يتابع بقلق الملياردير بلومبرغ، الرئيس السابق لبلدية نيويورك، بوصفه منافساً قوياً، وفقاً لـ (رويترز).



وفي استطلاع رأي لـ (رويترز/إبسوس) شارك فيه ناخبون مسجلون، ونُشر يوم الخميس الماضي، جاء بلومبرغ في المركز الثالث بين الطامحين لترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بعد أن أنفق ملايين الدولارات من أمواله الخاصة على الدعاية.



وقال ترامب، إن بلومبرغ الذي يبلغ طوله نحو خمسة أقدام وثماني بوصات، بالمقارنة مع ترامب الذي يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات، طلب صندوقاً ليقف عليه خلال المناظرات الديمقراطية.



وأيضاً نشر ترامب، الذي يعمد غالباً إلى إطلاق صفات ذميمة على معارضيه السياسيين، سلسلة تغريدات على (تويتر) مساء السبت، وصف فيها بلومبرغ بـ "مايك الصغير".



ونفت حملة بلومبرغ، اليوم، أن تكون طلبت صندوقاً يقف عليه، واستهدفت الحملة بدورها شخص الرئيس الأمريكي، وهيئته.



وقالت جولي وود المتحدثة باسم بلومبرغ "الرئيس يكذب هو مريض بالكذب، إذ يكذب بشأن كل شيء شعره المستعار وبدانته، والرذاذ الذي يستخدمه، وهكذا".



ويقول بعض مستشاري ترامب في أحاديث خاصة، إنهم يخشون فوز بلومبرغ بترشيح الحزب الديمقراطي لأنه قادر على إنفاق ما يقدر بمليار دولار أو أكثر من ثروته التي تبلغ 60 مليار دولار، ليصبح رئيساً للولايات المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنتبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومايك بلومبرغ، الذي يطمح لترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات العام الجاري الانتقادات الساخرة.