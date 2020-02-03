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رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين
رئيس الوزراء العراقي الجديد
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، دعوة للمتظاهرين، طالبهم فيها بسحب فتيل النزاع والخلافات، وعدم إتاحة الفرصة للفاسدين؛ لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء.

وقال علاوي، عبر (تويتر): "لقد حققت التظاهرات نتائج باهرة، برفضهم أغلب الطبقة السياسية، التي أوصلت البلد إلى هذا الحال المزري، لقد تمثلت هذه الإنجازات بوضع قانون جديد للانتخابات وواقع جديد لمفوضية الانتخابات، فضلاً عن إسقاط مرشحي الأحزاب، لتولي منصب رئيس الوزراء".

وأضاف: "على إثر ذلك استجابت مجموعة من النواب المستقلين، الذين وصل عددهم لحوالي 170 نائباً إلى مطالب المتظاهرين،
 فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت أسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وأجرى هؤلاء النواب المستقلون استفتاء بينهم عن الأسماء الخمسة فوقع اختيار الأغلبية على اسم محمد توفيق علاوي، فكان محمد علاوي بحق، ممثلاً عن المتظاهرين السلميين".

وقال: "أخشى ما يخشاه الفاسدون هو أطروحات محمد علاوي في إنهاء المحاصصة السياسية، فيفقد هؤلاء ما يأملوه من فساد وسرقات، لذلك تحركوا لإشاعة أجواء البلبلة والفوضى وتفريق كلمة المتظاهرين، وإني من هذا المنبر أوجه نداء إلى كافة المتظاهرين الأعزاء لسحب فتيل النزاع والخلافات، وعدم إتاحة الفرصة للفاسدين لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء".

واستطرد: "إننا فقط بروح الأخوة والمحبة والتعاون، نستطيع أن ننقذ بلدنا وننهض به ونحقق ازدهاره وتطوره، وبخلافه سنفقد ما تحقق من إنجازات عظيمة، وسنجر بلدنا إلى الهاوية، إن تخلينا عن روح الأخوة والتعاون وأشعنا روح الخلاف والنزاع والصراع".

وأعلن علاوي، السبت الماضي، أنه جرى تكليفه برئاسة الحكومة العراقية على خلفية استمرار المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.

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