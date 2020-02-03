دولي

أمريكا: الصين لم تقبل عروضنا للمساعدة في مكافحة (كورونا)

أمريكا: الصين لم تقبل عروضنا للمساعدة في مكافحة (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين: ان الصين أكثر شفافية فيما يتعلق بفيروس (كورونا) مقارنة بأزمات سابقة، لكنها لم تقبل إلى الآن عرضاً أمريكياً للمساعدة في احتواء المرض.

وأضاف أوبراين في مقابلة مع قناة (سي. بي. إس) التلفزيونية: "حتى الآن الصينيون أكثر شفافية بالتأكيد بالمقارنة بأزمات سابقة ونحن نقدر ذلك".

وقال أوبراين: "لم يأتنا رد من الصينيين إلى الآن حول هذه العروض، لكننا مستعدون للتعاون معهم"، مضيفاً: "لدينا خبرة هائلة، هذا (المرض) مبعث قلق عالمي، نريد أن نساعد زملاءنا الصينيين إذا أمكننا ذلك، وقد قدمنا العرض، وسنرى إن كانوا سيقبلونه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن قبل أسبوع، أن بلاده اقترحت على الصين تقديم المساعدة الضرورية لاحتواء أزمة تفشي النوع الجديد من فيروس (كورونا).  

من جانبه، أرسل الاتحاد الأوروبي 12 طناً من الملابس الواقية من الفيروسات إلى الصين، لمساعدتها في مقاومة عدوى الفيروس، وذلك بطلب من الحكومة الصينية، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية السبت.

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