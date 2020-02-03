مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين بسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، إن ثلاثة جنود أتراك، قتلوا وأصيب تسعة آخرون، وذلك في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمالي سوريا.





وحسب قناة (إن تي في) التركية، فقد تم إخطار أطراف النزاع مسبقاً بإحداثيات موقع القوات التركية المنتشرة في شمال غربي سوريا من أجل منع الاشتباكات، وعلى الرغم من ذلك، تم توجيه ضربة مدفعية إلى منطقة نشر القوات التركية".



وأشارت إلى أن الجيش التركي رد على الهجوم، وضرب أهداف المدفعية التابعة للجيش السوري، وتم تدميرها، وأن قيادة الجيش التركي، تراقب عن كثب ما يحدث في المنطقة، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة.



وذكرت أن أحد الجنود المصابين في حالة خطيرة، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، عبر (تويتر): "أعزي عائلات أربعة من جنودنا، الذين لقوا حتفهم نتيجة القصف من قبل النظام، وأتمنى أن يتعافى الجرحى في أقرب وقت ممكن، وتم الرد الفوري على هذا الهجوم، الذي يتناقض مع اتفاق إدلب، ولن تبقى دماء جنودنا دون انتقام، المذنبون سيعاقبون".



وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنه إذا لم يتم تطبيع الوضع في إدلب، فلن تظل أنقرة غير مبالية، فهي مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.

رام الله - دنيا الوطن