عربي

مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين بسوريا

مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين بسوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، إن ثلاثة جنود أتراك، قتلوا وأصيب تسعة آخرون، وذلك في قصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمالي سوريا.

وحسب قناة (إن تي في) التركية، فقد تم إخطار أطراف النزاع مسبقاً بإحداثيات موقع القوات التركية المنتشرة في شمال غربي سوريا من أجل منع الاشتباكات، وعلى الرغم من ذلك، تم توجيه ضربة مدفعية إلى منطقة نشر القوات التركية".

وأشارت إلى أن الجيش التركي رد على الهجوم، وضرب أهداف المدفعية التابعة للجيش السوري، وتم تدميرها، وأن قيادة الجيش التركي، تراقب عن كثب ما يحدث في المنطقة، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة.

وذكرت أن أحد الجنود المصابين في حالة خطيرة، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، عبر (تويتر): "أعزي عائلات أربعة من جنودنا، الذين لقوا حتفهم نتيجة القصف من قبل النظام، وأتمنى أن يتعافى الجرحى في أقرب وقت ممكن، وتم الرد الفوري على هذا الهجوم، الذي يتناقض مع اتفاق إدلب، ولن تبقى دماء جنودنا دون انتقام، المذنبون سيعاقبون".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنه إذا لم يتم تطبيع الوضع في إدلب، فلن تظل أنقرة غير مبالية، فهي مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.

أخبار ذات صلة

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

الكشف عن مبادرة عربية لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وإيران

الكشف عن مبادرة عربية لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل وإيران

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

الجزيرة: مسلحون يفجرون خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل شمال سيناء

الجزيرة: مسلحون يفجرون خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل شمال سيناء

دولة عربية تُعلن الطوارئ بسبب الجراد

دولة عربية تُعلن الطوارئ بسبب الجراد

اليوم.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بالسعودية لبحث (صفقة القرن)

اليوم.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بالسعودية لبحث (صفقة القرن)

الرئيس الجزائري: اتفقنا مع تونس على رفض (صفقة القرن)

الرئيس الجزائري: اتفقنا مع تونس على رفض (صفقة القرن)

رفضاً لتكليف علاوي.. تجدد الاحتجاجات في بعض المحافظات العراقية

رفضاً لتكليف علاوي.. تجدد الاحتجاجات في بعض المحافظات العراقية

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

العثور على الطفل محمود البيطار بمدينة رام الله بصحة جيدة

العثور على الطفل محمود البيطار بمدينة رام الله بصحة جيدة

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ابو هولي وشمالي يؤكدان على استمرار (اونروا) بتقديم خدماتها وفق القرار 302

ابو هولي وشمالي يؤكدان على استمرار (اونروا) بتقديم خدماتها وفق القرار 302

كوشنر: ينبغي على إسرائيل عدم المجازفة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

كوشنر: ينبغي على إسرائيل عدم المجازفة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

أبو العردات: ما يطرح ترامب استهداف للوجود الفلسطيني والهوية الوطنية

أبو العردات: ما يطرح ترامب استهداف للوجود الفلسطيني والهوية الوطنية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على مفترق عرابة جنوب جنين

اندلاع مواجهات مع الاحتلال على مفترق عرابة جنوب جنين

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اصطدام سيارته بمكعب إسمنتي بجنين

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بعد اصطدام سيارته بمكعب إسمنتي بجنين

منوعات

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

دموع ابنة مريم حسين بعد حبسها تفطر قلوب الجماهير

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح &#34;ذا فويس كيدز&#34; لهذا السبب

نانسي عجرم تبكي وتغادر مسرح "ذا فويس كيدز" لهذا السبب

ممثلة تركية شهيرة تُصبح &#34;تريند&#34; بعد تسريب صور فاضحة لها

ممثلة تركية شهيرة تُصبح "تريند" بعد تسريب صور فاضحة لها

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل &#34;بافتا أووردز&#34;

شاهد: آل باتشينو يتعرض لموقف محرج خلال حفل "بافتا أووردز"

مايا دياب تكشف عن عيب خلقي نادر بجسدها

مايا دياب تكشف عن عيب خلقي نادر بجسدها

الفنانة الّتي عيّن لها رئيس الجمهورية حرّاساً.. وفاة اللبنانية &#34;مجدلا&#34;

الفنانة الّتي عيّن لها رئيس الجمهورية حرّاساً.. وفاة اللبنانية "مجدلا"

ديانا حداد تنشر صور لها وهي تحتضن رجل وتثير الجدل

ديانا حداد تنشر صور لها وهي تحتضن رجل وتثير الجدل

هل دمرت لطيفة التونسية مسيرتها الفنية بـ&#34;تليفون في الحمّام&#34;؟

هل دمرت لطيفة التونسية مسيرتها الفنية بـ"تليفون في الحمّام"؟

القبض على إنجي خوري في بيروت بسبب فيديوهاتها الفاضحة

القبض على إنجي خوري في بيروت بسبب فيديوهاتها الفاضحة

شاهد كيف تُحصن فيفي عبده نفسها من الحسد

شاهد كيف تُحصن فيفي عبده نفسها من الحسد

عربي

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

إيران تُوجّه اتهامات للسعودية بشأن (صفقة القرن)

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

رئيس الوزراء العراقي الجديد يُوجّه دعوةً عاجلة للمتظاهرين

مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين بسوريا

مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين بسوريا

الجزيرة: مسلحون يفجرون خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل شمال سيناء

الجزيرة: مسلحون يفجرون خط الغاز الرابط بين مصر وإسرائيل شمال سيناء