مجدلاني يتحدث عن تطورات زيارة وفد الفصائل والمنظمة إلى القطاع





وأكد، "أننا بانتتظار أن تكون الأمور جاهزة عند الإخوة في غزة وخروج التنسيقات والتصاريح للذهاب إلى القطاع".

رام الله - دنيا الوطنقال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين: إن القيادة تحضر للترتيبات بشأن زيارة وفد الفصائل إلى غزة، مشيراً إلى أنهم "بانتظار أن تكون الأمور جاهزة بالقطاع وخروج التصاريح".وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الرئيس محمود عباس، يوم الأربعاء الماضي، دعا لاجتماع قيادي، حضرته كل القوى السياسية، وفصائل المنظمة، وحركتا حماس والجهاد الإسلامي، ووجّه لأن يكون هناك اجتماع آخر في قطاع غزة من أجل بلورة الموقف الموحد الذي تم التوافق عليه، والقيام بجهد مشترك على مستوى فلسطين وخارجها.وشدّد مجدلاني على أن ما حدث مؤشر مهم على العمل، وحشد طاقات أبناء شعبنا، مشيراً إلى أن زيارة الوفد إلى القطاع، مسألة وقت، لا أكثر ولا أقل، حيث نحضر للترتيبات بشأن الزيارة التي سيقوم بها وفد الفصائل للقطاع.