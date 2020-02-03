"الصحة" بغزة: تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس (كورونا)

مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، أنه تم تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس (كورونا)، وفق تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وكشفت السلطات الصينية اليوم، عن رقم قياسي جديد للوفيات المؤكدة بسبب فيروس (كورونا)، حيث حصد هذا الفيروس أمس حياة 57 شخصاً إضافياً، ليرتفع عدد ضحاياه الإجمالي إلى 361 وفاة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن الساعات الـ 24 الماضية، سجلت أيضاً 2829 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 2103 إصابات في مقاطعة هوبي.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى أكثر من 17200 مصاب.