"قرارات جريئة" الكشف عن تفاصيل الاجتماع الطارئ للقيادة الفلسطينية

الرئيس عباس في اجتماع القيادة

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خاص دنيا الوطن-صلاح سكيك

كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، عما دار في الاجتماع الطارئ للقيادة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي، والذي تم في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطة السلام المعروفة باسم (صفقة القرن).



وقال رباح لـ"دنيا الوطن": "في اجتماعات القيادة الفلسطينية، كان هنالك إجماع أو شبه إجماع، على ضرورة تغيير الدور الوظيفي للسلطة، وقف الاتفاقيات المرتبطة بأوسلو، وما ترتب عليها من التزامات سياسية، وأمنية، واقتصادية، وقانونية".



وأوضح أنه كان هنالك إجماع على سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، وتجميد العمل ببرتوكول باريس الاقتصادي، واستعادة سجل الأراضي، وسجل السكان كحق فلسطيني مقدس، وأن تشمل ولاية المحاكم الفلسطينية كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي اعترفت بها الجمعية العمومية وفق قرار 19/67 بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.



وأضاف: "ما فهمناه من تغيير دور السلطة الوظيفي، دعم صمود المواطن، ودعم المقاومة الشعبية، وتوفير متطلبات حياة كريمة للمجتمع، والمواطن، حتى يستطيع الصمود أمام |إجراءات الاحتلال القمعية، وبالتالي يصبح دور السلطة، كيف تُؤمن صمود المواطن، وإحداث تغيير في وظائف الأجهزة الأمنية؛ لتصبح معنيّة بحماية المقاومين، بما فيهم مناضلو المقاومة الشعبية، إضافة لحماية القرى والمناطق المُعرضة باستمرار لانتهاكات المستوطنين، بدعم جيش الاحتلال".



وتابع: إضافة لتلك القرارات والإجراءات الجريئة، سيتم دعم مدينة القدس المحتلة، وتشكيل مرجعية موحدة للقدس، تتولى إدارة شؤون القدس على كافة المستويات، بدءًا من حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والمؤسسات الوطنية، والمرافق القائمة، وكذلك دعم صمود المواطن المقدسي ضد خطة التهجير والترحيل التي تطرحها (صفقة القرن).



وعن الملف الاقتصادي، قال رباح: إن هذا الملف مهم، والجميع يطالب بتفعيل المقاطعة الاقتصادية لبضائع الاحتلال والمستوطنات، والبحث عن بدائل للاستيراد من الاحتلال، لا سيما وأن فلسطين السوق الأكبر لإسرائيل بعد أوروبا، حيث يستهلك الفلسطينيون 4 إلى 5 مليارات دولار سنويًا من إسرائيل.



وختم رباح، حديثه، قائلًا: "اتفقنا على أن نبدأ بتنفيذ ذلك، خصوصًا في ظل وجود بدائل وخيارات وخطط متوفرة تُسهم بإنهاء الوضع القائم، وهذا رد قوي على (صفقة القرن)".