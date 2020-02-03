العثور على الطفل محمود البيطار بمدينة رام الله بصحة جيدة

الطفل محمود البيطار

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين: إنه تم العثور على الطفل محمود البيطار في مدينة رام الله بصحة جيدة.



يشار إلى أن الطفل البيطار كانت قد اختفت آثارة الجمعة الماضية عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة رافضة لـ(صفقة القرن) عند مدخل أريحا الجنوبي.



وكان المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، قال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الظروف التي اختفى فيها الطفل لم تُعرف تفاصيلها المؤكدة بعد، مشيرًا إلى أنه خرج من منزله بشكل طبيعي.