شؤون فلسطينية

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الخميس، الموافق الثالث من شباط/فبراير 2020 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.44 شيكل.

الدينار الأردني: 4:86 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.82 شيكل.

الجنيه المصري: 0.21 شيكل

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